"Барбі і лялечки": сестри Хадід зачарували архівним фото з мамою

Фото: Джіджі Хадід (instagram.com/gigihadid)

У дитинстві сестри Хадід були чарівними малятами

Різдво і новорічні свята викликають у багатьох святкову ностальгію, і зірки не виняток. Деякі селебріті вже поділилися архівними кадрами або милими спогадами про те, як свята проходили в їх дитинстві. Наприклад, нещодавно Девід Бекхем опублікував відеоролик про те, які сімейні традиції з дитинства він тепер продовжує зі своїми дітьми.

Сестри Хадід, відомі моделі світового рівня, теж вирішили вдатися до передсвяткових спогадів, і опублікували у своїх акаунтах в Instagram ретро фото, на яких зображені зовсім маленькими дівчатками. На знімку вони сидять на колінах у Санта Клауса в однакових пижамках. А також на кадрі присутній мама моделей — Іоланда Хадід, в минулому теж знаменита модель.

Фото: Дівчатка Хадід, дійсно, схожі на лялечок (instagram.com/bellahadid)



"Щасливого Різдва і щасливих свят всім! Я люблю свою сім'ю!", - підписала Белла свій пост в соцмережах.

Шанувальники привітали моделей з Різдвом, і відзначили, що в родині Хадід всі жінки прекрасні, і дівчатка, і їх матір. Підписників вразила краса Іоланди і те, що дівчатка на неї дуже схожі.

Скриншот: коментарі до посту (instagram.com/gigihadid)

"Твоя мама схожа на Барбі", "Абсолютно приголомшливо, чудова мама і дві гарні лялечки!", - написали фанати.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що читачі одного з модних ресурсів, що мають серйозний авторитет у фешн-індустрії, назвали Беллу Хадід - Проривом року.

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