"Баранчик": Надя Дорофєєва почала новий рік з нової зачіски

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Несподіваний образ відомої співачки викликав у шанувальників суперечливі емоції

Зірки люблять дивувати кардинальними змінами в іміджі, а особливо у свята. Так, підопічна Потапа і відома виконавиця з групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва вже не один раз дивувала шанувальників перетвореннями в різних стилях. Вона була і блондинкою з густою чілкою, і брюнеткою з глянцевою шевелюрою, однак на цей раз її нова зачіска стала воістину сюрпризом для фанатів.

Фото: Curly girl - Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Доброго ранку і З Новим Роком!) Ну як ви там? Мій 2019-й почався з нової зачіски і дууже гарного настрою", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram під новорічною публікацією.

На фото Надя позувала з волоссям, завитими в дрібні кучерики. На додаток до нового стилю вона вибрала червоний джемпер з емблемою Chicago bulls і червону картату спідницю.

Думки прихильників щодо нового образу розділилися.

Скріншот: Коментарі до посту Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Неееееет. Надя, що ти зробила зі своїм волоссям? Ти їх підстригла, пофарбувала, і зробила нову зачіску. Навіщо ти це зробила у тебе були красиве довге волосся і світле, а стало таке. Ну, ні, я в це не вірю. Я зараз буду плакати за старою Надею, а не такою. Образа, біль, печаль . Нееееееееееет, ну просто нееееееееет! У мене істерика";

"Тобі не йде!!!";

"Вам йде";

"Де Ви купили таку круту спідницю?";

"Ти наш баранець";

"Надяяяяяяяяя, зачіска огооонь, як, втім, і сама ти. З новим роком. Люблю";

"Дуже круто";

"Нова ера, нова Каменських (якщо ви розумієте про що я)";

"Надь тобі дуже йдуть кучерики ти з ними дуже стильна і мила";

"Curly baby", - написали підписники в коментарях.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва порадила не боятися навіть самих "нахабних" бажань, тому що вони все одно коли-небудь здійсняться.

Нагадаємо, нещодавно ми вибирали найчуттєвішие вбрання українських зірок.

А ще MONATIK і Надя Дорофєєва стали героями гумористичного шоу "Погані Українські Жарти", вони обмінялися огидними жартами один про одного.

Факти про Наді Дорофєєвої (відео: РБК-Україна)