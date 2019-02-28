Балеринка: дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем

Шанувальники відзначили харизму і талант дівчинки

Дочь певицы Славы Каминской из дуэта НеАнгелы и известного украинского пластического хирурга Эдгара Каминского Лаура устроила на пляже зажигательные танцы, о чем ее родители тут же рассказали в соцсетях. Слава на своей страничке в Instagram опубликовала целую серию кадров с активными движениями малышки на отдыхе в ОАЭ.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Шальные танцы Лауры Эдгаровны", - подписала она фото, дополнив публикацию хэштегом #моярыбка.

Поклонники певицы отметили, что природа наградила Лауру не только красотой, но и талантом, который родителям стоит развивать в дочери, и осыпали девочку комплиментами.

Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

"Танцуют дети! Первый сезон!"

"Красотка"

"Это будет очень красивая девушка"

"Какая она классная!"

"Выросла-то как"

"Зажигай!!!!"

"Красотка)"

"Кажется Эдгаровна подхудела к лету, молодец"

"Лаурочка, необыкновенная девочка, у неё такой глубокий и волшебный взгляд, одарённая девчуля"

"Ангелочок)"

"Вау"

"Такая потешная"

"Такая вкушненькая "

"Маленькая прелесть"

"Малая красотка"

"Пошла душа в пляски"

Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

"Звезда"

"Я, волна, новая Волна"

"Буська"

"Крутая Эдгаровна"

"Какие позы, фотосессия на высшем уровне Многим моделям у неё учиться и учиться"

"Прекрасна девочка"

"Чудооо!"

"Звездочка"

"Такие они классные у Вас, супер. Маленькие зайки"

"Моделька"

"Милашка"

"Такие пальчики прикольные на ножках. Балеринка!"

Кроме того, Слава Каминская недавно поделилась фото в купальнике с отдыха в Эмиратах и пожаловалась на свою не идеальную фигуру. По словам певицы, в том что она не может достичь идеального пресса виновата ее любовь ко вкусной и не всегда здоровой пище.

Ранее Слава Каминская умилила сеть кадрами стильных family look'ов, на которых она со своей семьей позирует в ярких желтых спортивных костюмах.



В то время, как Слава Каминская отдыхает в ОАЭ, ее коллега по дуэту "НеАнгелы", Виктория Смеюха полетела на Бали.