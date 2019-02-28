Балеринка: дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем

Шанувальники відзначили харизму і талант дівчинки
Дочь певицы Славы Каминской из дуэта НеАнгелы и известного украинского пластического хирурга Эдгара Каминского Лаура устроила на пляже зажигательные танцы, о чем ее родители тут же рассказали в соцсетях. Слава на своей страничке в Instagram опубликовала целую серию кадров с активными движениями малышки на отдыхе в ОАЭ.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
"Шальные танцы Лауры Эдгаровны", - подписала она фото, дополнив публикацию хэштегом #моярыбка.
Поклонники певицы отметили, что природа наградила Лауру не только красотой, но и талантом, который родителям стоит развивать в дочери, и осыпали девочку комплиментами.
Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)
"Танцуют дети! Первый сезон!"
"Красотка"
"Это будет очень красивая девушка"
"Какая она классная!"
"Выросла-то как"
"Зажигай!!!!"
"Красотка)"
"Кажется Эдгаровна подхудела к лету, молодец"
"Лаурочка, необыкновенная девочка, у неё такой глубокий и волшебный взгляд, одарённая девчуля"
"Ангелочок)"
"Вау"
"Такая потешная"
"Такая вкушненькая "
"Маленькая прелесть"
"Малая красотка"
"Пошла душа в пляски"
Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)
"Звезда"
"Я, волна, новая Волна"
"Буська"
"Крутая Эдгаровна"
"Какие позы, фотосессия на высшем уровне Многим моделям у неё учиться и учиться"
"Прекрасна девочка"
"Чудооо!"
"Звездочка"
"Такие они классные у Вас, супер. Маленькие зайки"
"Моделька"
"Милашка"
"Такие пальчики прикольные на ножках. Балеринка!"
Кроме того, Слава Каминская недавно поделилась фото в купальнике с отдыха в Эмиратах и пожаловалась на свою не идеальную фигуру. По словам певицы, в том что она не может достичь идеального пресса виновата ее любовь ко вкусной и не всегда здоровой пище.
Ранее Слава Каминская умилила сеть кадрами стильных family look'ов, на которых она со своей семьей позирует в ярких желтых спортивных костюмах.
В то время, как Слава Каминская отдыхает в ОАЭ, ее коллега по дуэту "НеАнгелы", Виктория Смеюха полетела на Бали.