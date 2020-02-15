Не тільки Балану собі подобатися: Потап показав вміст свого смартфона (відео)

У новій рубриці «Що в смартфоні» журналісти програми «ЖВЛ» дізналися, що знаменитості приховують в своїх гаджетах, якими додатками і емодзі користуються. Цього разу під приціл потрапили телефони зірки серіалу «Папік» Дар'ї Петрожицької і тренера шоу Голос країни-10 Потапа. При цьому Потап зізнався, з якою квіткою «пристрасті» у нього асоціюється кохана Настя Каменських.

Даша поділилася своєю останньою фотографією в смартфоні. Вона зробила її в Римі, де відпочивала разом з сестрою. Ця поїздка до Італії стала першою спільною подорожжю Даші та її молодшої сестри Насті, тому що раніше дівчата не могли знайти спільної мови.

А ось у Потапа немає заставки на телефон – звичайна стандартна картинка.

«У мене немає заставки, вона мені не потрібна. Я знаю, хто моя кохана дружина, хто мої діти», - пояснює він.

Цікаво, що серед самих популярних смайликів Потап використовує прапори: України, Мексики, Канади, США, Туреччини.

«Це всі країни, з якими ми працюємо останнім часом».

Улюблені смайлки Потапа

Також глядачі дізналися, які емодзі найчастіше використовує Потап - червона троянда і перчик:

«Зазвичай червона троянда асоціюється у мене з дружиною. Вона у мене пекуча брюнетка, а перчик добре описує когось, хто співає запальні пісні».

Цікаво, що у репера не встановлені додатки для розваг, ніяких ігор, тільки ті, які допомагають у роботі, наприклад, Slack (де спілкуються бізнес-структури зі всього світу) і програма для пошуку ресторанів. Бізнес і ресторани - набір крутого продюсера, а у новоспеченої зірки Даші Петрожицької в телефоні журналісти знайшли кардинально інша - кілька ігор і додаток для знайомств.

Показав Потап і своє недавнє селфі, зроблене... в туалеті на студії.

«Я був у туалеті на студії, як раз приїхав з Мексики. І був засмаг, гарний... Ну, не тільки ж Дану Балану дивитися на себе і подобатися собі», - жартує Потап.

Показав репер і продюсер свої будильники, які встановлені на 6 ранку і грають кожну хвилину, адже, як зазначив артист, у нього дуже багато перельотів, і важливо їх не пропустити, але потім будильник встановлено аж на 12:15. «Тому що якщо я не прокинуся сам після 7, то відразу настає 12:15. Взагалі я важко прокидаюся», - коментує репер.

Нагадаємо, тележурнал «ЖВЛ» показує ексклюзивні інтерв'ю та життєві історії людей, які надихають і захоплюють. Відтепер тележурнал буде виходити з понеділка по п'ятницю о 18:00. Зіркові ведучі - актор Богдан Юсипчук і співачка TAYANNA розповідають про найсвіжіші новини шоу-бізнесу, політики та спорту.

Нагадаємо, що Настя Каменських захопила ефектною появою на музичній премії "пухнастого" прозорій сукні з пір'ям. Вона отримала статуетку за свій хіт-визнання "Обіцяю".