"БагіняАбуДабі": Леся Нікітюк захопила новими яскравими фото з відпочинку

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка зізналася, що відчуває себе на висоті

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше поділилася із шанувальниками пікантними кадрами з Арабських Еміратів, де дівчина відпочиває після проекту Танці з зірками, порадувала новими яскравими світлинами. На фото, опублікованому в Instagram шоувумен, вона постала на узбережжі в купальнику.

Зірка похвалилася стрункою фігурою та зізналася, що відчуває себе на висоті.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні відчула себе золотою карткою в руках, як колись! Але цього разу я режисер! Дякую Rixos Saadiyat Island (готель, - Ред.)!", - підписала Леся кадри.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка також одягла широкі сонцезахисні окуляри, які надали Лесі додаткового шарму.

Скрін: instagram.com/lesia_nikituk

В коментарях до посту Никитюк її шанувальники захоплюються її образом та купають зірку в компліментах:

"Красуня! Вогонь!";

"Леся який класний купальник, де купила? Тепер хочу собі такий самий";

"Ефектно";

"Ох! Лесечка як завжди стальна і запальна! Немає слів! Люблю все, що ти робиш!";

"Тепер Леся не тільки Багиняламината, але і БагіняАбуДабі!";

"А ти крута, висока, яскраваРозумниця!";

"Фігура - вогонь!";

"Аура фото заворожує"...

Скрін коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу. Разом з "богинею ламінату" позував і її партнер по танцювального проекту Максим Єжов.

до Речі, Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками.

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Відео: РБК-Україна