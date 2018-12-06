"БагіняАбуДабі": Леся Нікітюк захопила новими яскравими фото з відпочинку

Зірка зізналася, що відчуває себе на висоті
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше поділилася із шанувальниками пікантними кадрами з Арабських Еміратів, де дівчина відпочиває після проекту Танці з зірками, порадувала новими яскравими світлинами. На фото, опублікованому в Instagram шоувумен, вона постала на узбережжі в купальнику.
Зірка похвалилася стрункою фігурою та зізналася, що відчуває себе на висоті.
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Сьогодні відчула себе золотою карткою в руках, як колись! Але цього разу я режисер! Дякую Rixos Saadiyat Island (готель, - Ред.)!", - підписала Леся кадри.
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Зірка також одягла широкі сонцезахисні окуляри, які надали Лесі додаткового шарму.
Скрін: instagram.com/lesia_nikituk
В коментарях до посту Никитюк її шанувальники захоплюються її образом та купають зірку в компліментах:
"Красуня! Вогонь!";
"Леся який класний купальник, де купила? Тепер хочу собі такий самий";
"Ефектно";
"Ох! Лесечка як завжди стальна і запальна! Немає слів! Люблю все, що ти робиш!";
"Тепер Леся не тільки Багиняламината, але і БагіняАбуДабі!";
"А ти крута, висока, яскраваРозумниця!";
"Фігура - вогонь!";
"Аура фото заворожує"...
Скрін коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.
Ми також писали про те, що Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу. Разом з "богинею ламінату" позував і її партнер по танцювального проекту Максим Єжов.
до Речі, Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками.
Відео: РБК-Україна