Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашян

Екс-учасниця групи NIKITA Даша Астаф'єва поділилася порцією нових фото з своєї подорожі до Ісландії.

Знімками 34-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На них можна побачити Дашу на тлі чорних скель. Дівчина одягнена у відвертий червоно-чорний образ.

На ній надітий гольф і колготки в сіточку, а також комбінація, корсет, обв'язана навколо пояса фата і кросівки. Крім того, вона з'явилася на фото з нарощеним світлим волоссям.

"Ісландські спогади присвячуються талановитим людям з України. Дякую вам, незабутні образи... Туристи зацінили", - підписала кадри Астаф'єва.

Також артистка поділилася відео, на якому позує у своєму провокаційному образі.

Шанувальники оцінили її незвичайні вигляд і відзначили, що вона схожа в ньому на голлівудську світську левицю Кім Кардашян:

Схожа на Кім Кардашян з цією зачіскою і кольором волосся.

Треба ж, наскільки йде блонд!

Класний образ. Ви, як завжди, неперевершена!

Приголомшливий образ, от би одружитися на вас!

Особливо кроси гармонують.

Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, що Даша Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.