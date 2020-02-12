Ти ж артист! Настя Каменських розповіла про жорсткий режим схуднення

Настя зізналася, що саме змусило її взятися за себе
Настя Каменських п'ять років тому могла похвалитися пишними формами. Але співачку не влаштовувала її зайву вагу, і вона повністю змінила свій спосіб життя. Який сьогодні її режим харчування і хто допоміг їй досягти бажаного результату, артистка розповіла в передачі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
Пишні форми Насті Каменських обговорювалися не тільки фанатами, а й близькими людьми.
«Той період, коли у мене з'явилися, скажімо так, пишні форми, був досить довгим, - поділилася Настя Каменських. - І родичі, та й інші люди говорили мені: «Ти ж артист!».
Співачка прислухалася до думки оточуючих. На той момент вона важила 78 кг і тому вирішила почати боротьбу із зайвою вагою. Її вірним союзником у цьому став тренер Андрій. З ним Настя проводила дуже багато часу, і за той період він став їй практично родичем, суворим і вимогливим.
Спортивна Каменських
Настя не тільки стала тренуватися, але і змінила ставлення до їжі. Співачка виключила з раціону сіль, цукор і вершкове масло, солодощі і булочки. Тепер Настя завжди бере з собою ланч-бокс із здоровою їжею.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку. Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото.