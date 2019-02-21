Наш артист: Маша Єфросиніна розповіла про таланти 4-річного сина

Єфросиніна уточнила, що намагається не завантажувати дітей гуртками

Телеведущая Маша Ефросинина отметила, что на данный момент ее сын Саша — очень творческий и веселый мальчик. А вот 15-летняя Нана наоборот — полностью посвятила себя учебе. Об этом Ефросинина рассказала в комментарии LITE в преддверии запуска нового шоу "Дивовижні люди" на телеканале "Україна" (Мария является одним из экспертов шоу).

Так, на вопрос, есть ли у 4-летнего сына Ефросининой какие-то особенные предпочтения (возможно, математические или исключительно гуманитарные таланты), телеведущая ответила:

"Сашенька очень творческий, веселый и улыбчивый мальчик. Пока мы его называем "наш артист". Он нас веселит, каждая его фраза достойна сцены. Александр Тимурович поселил новую порцию шалостей, музыки, смеха и танцев в нашей семье".

Маша Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также, по словам ведущей, ее сын любит чинить и строить, а также играть в различные игры на развитие логики. При этом в такие игры он зачастую играет с отцом (бизнесмен Тимур Хромаев).

"Я стараюсь не загружать своих детей кружками с утра до вечера и не считаю, что "Эйнштейнов" нужно растить лишением детства, не оставляя им время на игры, на баловство, шум и безделье", — делится своей точкой зрения Ефросинина.

Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

О дочери, которой недавно исполнилось 15 лет, ведущая также отзывается с большой гордостью.

"Моя Нана очень много читает, она бесконечно учится. Все, кто приближены к нашей семье, видят, насколько она человек погруженный в учебу".

Напомним, что в день всех влюбленных Маша Ефросинина удивила "горячим" фото с мужем.