Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі "Незнайомці"

Зовсім недавно Арсен Мірзоян презентував спільний трек з лідером групи "СКАЙ" — "Іграшкова зброя". Сьогодні ж відбулася прем'єра довгожданого кліпу Арсена — "Незнайомці". Зйомки пройшли в липні на вугільному сховищі. Далі йшли місяці копіткого монтажу і постпродакшну для створення ефекту присутності на цій планеті.

Кліп більше схожий на фантастичний фільм, навіюючи глядачеві асоціацію з Марсом чи з фільмами "Аннігіліція", "Інтерстеллар". Що в принципі і не суперечить задумці автора:

"До цього кліпу у мене особливе ставлення. Дався він нам непросто. Знімали при температурі 35 градусів, було дуже спекотно, знизу розпечене вугілля додавало нам атмосфери", — коментує режисер Олег Борщевський.

Арсен Мірзоян - "Незнайомці"

Арсен Мірзоян: "У моєму розумінні це історія чоловіка, у якого, як і у кожної людини, свій космос, свій світ. І він намагається приборкати той світ, який ще не пізнаний ним самим".

До речі, в кліпі знялася дочка Арсена Мірзояна маленька Ніна Матвієнко.

Пісня "Незнайомці" входить до нового альбому артиста «Інгредієнт», презентація якого відбудеться 26 листопада в київському "Палаці Україна".

Кадри з нової відеороботи Мірзояна

Нагадаємо також, раніше Мірзоян розповів про сенс нової пісні "Іграшкова зброя".

"Сенс - у пісні, і кожен сам зробить свої висновки", — лаконічно прокоментував Мірзоян нову роботу.



Втім, історія створення треку нагадала ще один факт з життя артиста: він захоплюється живописом, тому обкладинку до пісні "Іграшкова зброя" співак намалював власноруч.