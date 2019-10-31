Аріель подорослішала: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в сексуальному образі

Кайлі Дженнер, яка тільки днями блищала в образі кролика Playboy – сексуальному чорному боді, чорних колготках і з вушками, порадувала новим пікантним вбранням. Тепер 22-річна мільярдерка приміряла образ русалочки Аріель. Ліф у вигляді черепашок, на який зверху накинута тонка сітка, яскраво-зелена спідниця-хвіст з лускою-паєтками, а також руда перука з довгим волоссям – Кайлі практично повністю повторила образ знаменитої морської мультяшної красуні.

Та выглядала, зрозуміло, набагато відвертіше, що підкреслив підпис: "Аріель зросла". На завершення луку вона додала великі сережки з перлами, сумочку у вигляді рибки, а макіяж зробила яскравий і чуттєвий, до того ж підібравши собі блакитні лінзи.

Кайлі в образі русалочки (фото: instagram.com/kyliejenner)

У сторіз вона показала ще декілька відео, де вони позують з подругою – Анастасією Караниколау, яка також підібрала пікантний наряд. Обидві дівчини постаралися продемонструвати всю свою сексуальність, приймаючи провокаційні пози.

Такими постами Кайлі просто підірвала мережу, за кілька годин фото набрали більше 4 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Дівчину називають неймовірно гарячою, казково красивою і просто розкішною.

Кайлі продумала образ до дрібниць (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Кайлі нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем і батьком її дочки Стормі – репером Тревісом Скоттом. Так що такі виходи, цілком можливо, присвячені саме йому. За словами інсайдерів, пара взяла паузу у відносинах, але Дженнер все ще небайдужа до колишнього коханого. Родина дівчини дуже любить його і вважає кращим з коханців Кайлі. Так що вони щиро сподіваються, що пара зможе подолати кризу у відносинах і знову бути разом.