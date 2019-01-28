"Аня-вогонь": Сєдокова "засвітила" білизну на відео в соцмережі

Критика хейтеров не зупиняє Анну і вона продовжує відкрито демонструвати свою фігуру

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет на две страны Россию и США, показала в своем аккаунте в соцсетях видео с пляжа, по которому она прогуливалась в огненно-рыжем платье с очень глубоким декольте. Платье развивалось и обнажало ноги певицы, а один из порывов ветра приподнял его так высоко, что подписчики смогли даже рассмотреть нижнее белье Анны.

Видео: (instagram.com/annasedokova)



Этот факт фолловеры живо обсудили в комментариях.

Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Аня-огонь!"

"хороша чертовка...концертные трусы тоже"

"Какой цвет, фантастика"

"Цвета"

"Красавица"

"Фигура хороша"

"Миллионы лет эволюции не прошли даром"

"Этот цвет шикарен"

"Красиво очень!"

"Воу, воу полегче Анюта"

"Аня,вы такая красивая! Глаз не отвести!!!"

"Ну, вы красотка оригинальная!!" - написали поклонники.

Видео: Анна Седокова (youtube.com)



Но Анна решила не останавливаться на достигнутом и поделилась с поклонниками еще откровенным видео, из ванной комнаты, где она позировала в купальнике и домашних пижамных шортах. Поклонники смогли рассмотреть полуобнаженную фигуры Седоковой в деталях, и убедиться, что отличные формы знаменитости — это не фотошоп.

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А также, Анна Седокова сделала откровенное признание о том, что считает самой большой своей болью.

Напомним, ранее Анну Седокову раскритиковали в сети за откровенное фото. Подписчики артистки отметили, что вместо позирования на фото ей стоит заняться воспитанием собственных детей.

Интересные факты об Анне Седоковой (видео: РБК-Украина)