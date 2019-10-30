Анорексискою мене назвати складно: Єфросиніна в купальнику звернулася до хейтерів (відео)

Маша Єфросиніна неймовірно надихнула і одночасно здивуваля своїх шанувальників несподівано емоційним відео-зверненням! Українська ведуча досить жорстко звернулася до своїх хейтерів. При цьому нове відео записала Маша у Мексиці, де вона зараз відпочиває з сім'єю, позуючи у відкритому купальнику. Як стає ясно, Єфросиніна не просто так записала відео в купальнику. Вона спеціально показала шанувальникам свою фігуру і підкреслила, що дуже довго йшла до цього. Навіть в 20 або 25 років вона не могла похвалитися підтягнутою фігурою. А зараз у свої 40 років телеведуча відчуває гармонію.

Телеведуча навіть закликала хейтерів відписатися від неї, зазначивши, що вона не женеться за кількістю підписників.

“Я дуже хочу звернутися до всіх, хто нескінченно коментує мої фото в негативному ключі під моїми постами. Всім, хто мене захищає і активно пише захоплені коментарі. До всіх жінок, які на мене підписані та не підписані, а просто підглядають... І теж розумію, чому так відбувається. Я хочу сказати, що я не женуся за підписниками, тому спокійно відписуйтеся від мене всі ті, хто просто ненавидить мене за те, що я існую! Моя аудиторія, яка дійсно для мене важлива і для якої я веду досить відверто свій instagram, - це жінки, яким не все одно на життя! Яким не плювати на себе, на те, як вони виглядають і з чого вони складаються Тому я буду продовжувати в тому ж дусі", - говорить Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна дала жорстку відсіч хейтерам

Також Єфросиніна розповіла, завдяки яким життєвим складовим стала добре виглядати. І це не тільки харчування і спорт!

“Моє життя - це відсутність дієт і присутність правильного режиму. Те, що ви бачите зараз в моєму 40-річному віці, я не бачила в дзеркалі у свої 20, 25, 30 і навіть 35 років. Це складається з мислення, позитивно переважно. Я дуже багато над цим працювала... "Анорексичкою"мене назвати складно — я важу 62 кг, мій зріст 1,80. Я дуже багато рухаюся, дуже люблю життя і не хочу повертатися в ті форми, коли я була хворою дитиною, хворою людиною зі знищеної психікою і знищеним обміном речовин", - ділиться особистим Єфросиніна.

“А ви, дорогі жінки, які пишуть страшні речі мені, подивіться на себе в дзеркало. Встаньте і почніть з собою працювати! Поміняйте щось і вам вже не захочеться писати гнів", - підсумувала Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику.