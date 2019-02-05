Анна Сєдокова розсекретила своє знаряддя зваблювання

Співачка поділилася черговим відвертим фото

Известная украинская певица и мама троих детей Анна Седокова, которая не в первый раз подверглась критике в сети за слишком откровенные снимки и лишний вес, не обращает внимание на хейтеров и продолжает в том же духе. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram очередное пикантное фото, а заодно поделилась с подписчиками своим орудием соблазнения мужчин.

На снимке Анна полулежит в кресле в одном лишь черном боди и кружевных чулках, а также туфлях на каблуке. Звезда соблазнительно подняла свои длинные ноги и зазывно улыбается в камеру, а в руках она держит раскрытую книгу.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мне кажется, я знаю лучший подарок и себе и любимому на 14 февраля и где его купить. И поверьте моему опыту - чулки это беспроигрышное орудие соблазнения. На мне чулочки от итальянского бренда и в них прекрасно все! Любите себя и балуйте обязательно. С Наступающим, любимые", - поделилась исполнительница.

Что интересно, на этот раз подписчики не стали критиковать Седокову - наоборот, многие восхитились ее красотой и сексуальностью.

"Радуете своей красотой каждый день";

"Верно, беспроигрышный вариант";

"С наступающим, дорогая Аня!";

"Чудесная и неповторимая Анечка";

"Анечка сексуальная просто класс)";

"Идеал нашего времени";

"Смотрится конечно шикарно! А про опыт... Видимо большой раз беспроигрышное!" - написали фаны в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова умилила трогательным фотосетом с сыном.

К слову, Анна Седокова не стесняется демонстрировать свои аппетитные формы на публике. Так, она раззадорила фанов снимком в пикантном красном платье с экстремальным декольте, максимально открывающем взору ее пышный бюст.

Видео: РБК-Украина