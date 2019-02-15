Анна Сєдокова у червоному вбранні похвалилася пікантним відео

Співачка з'явилася перед шанувальниками в томному образі

Видео: YouTube/Media Land

Популярная певица Анна Седокова не перестает баловать поклонников горячими фото и видео. Так, на сей раз звезда предстала перед фанами в алом обтягивающем комбинезоне, подчеркнувшем достоинства ее фигуры. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram.

В кадре Анна с алой помадой и распущенными по плечам волосами демонстративно захватывает губами палочку от красного воздушного шарика. Певица решила порассуждать о любви и поделилась своим пониманием этого чувства.

"Полгода назад мне объяснили одну штуку. Любить - это Дар. Точно такой же, как рисовать, петь , танцевать и это нам только кажется, что каждый может. Нет, не каждый. Так, чтобы до конца, чувствовать, растворятся в другом человеке, ставить его интересы выше своих. Любить - это твоя уникальная особенность. Чувствовать, что твоё сердце живо, что оно бьется. Дорожи этим. Это бесценно", – призывала Анна.

Подписчики Седоковой приобщились к обсуждению извечной темы, а также искупали знаменитость в комплиментах.

"Анна, у вас все женственные качества. Вы для меня пример", "Неземная красота", "Дорожи каждым чувством. Оно уникально!", "Очень красиво сказано ,согласна", "Любить – значит, отдавая себя полностью, зная, что тебя могут разбить, осознавая это и доверяясь этому", "Мудрая женщина", "Нереальная красотка", - писали комментаторы.

Также ко Дню Влюбленных Анна решила подарить поклонникам новый трек под названием "Спички", записанный в дуэте с рэпером ST.

"Мы держали ее в секрете и не хотели анонсировать. Просто сегодня, я и ST, решили выпустить прекрасную песню и она особенная, и не особо праздничная, конечно, но не все могут быть с тем, кто живет в их сердце", - отметила знаменитость.

Она рассказала историю созданию совместной песни. Арртистка призналась, что сама чувствовала все, о чем поется в драматичной лирической композиции.

"Когда Саша прислал мне ее, у меня были мурашки от прослушивания. Он сказал , что это не его история и написал ее вдохновившись другим человеком, но мне сразу показалось, что мной. Вернее, моей жизнью. У меня так было. Было на дно с ним. Было без сознания и ощущения реальности. Были молнии и взгляды. Только он так и на сказал, мне эти слова, я так ждала", - не удержалась от откровений певица.

Ранее Анна Седокова рассказала о своих успехах в похудении и поделилась личным опытом борьбы с лишним весом.

Напомним, что Анна Седокова восхитила аппетитными формами в ванной, получив очередную порцию комплиментов.

К слову, Анна Седокова назвала свое оружие для безотказного соблазнения, показав его в действии.

Видео: РБК-Украина