Анна Сєдокова у червоному вбранні похвалилася пікантним відео

Відео: YouTube/Media Land

Популярна співачка Анна Седокова не перестає тішити шанувальників гарячими фото і відео. Так, цього разу зірка постала перед фанами в обтягуючому червоному комбінезоні, що підкреслив достоїнства її фігури. Відповідний ролик вона опублікувала в Instagram.

В кадрі Ганна з червоною помадою і розпущеним по плечах волоссям демонстративно захоплює губами паличку від червоної повітряної кульки. Співачка вирішила поміркувати про кохання і поділилася своїм розумінням цього почуття.

"Півроку тому мені пояснили одну штуку. Любити - це Дар. Точно такий же, як малювати, співати , танцювати і це нам тільки здається, що кожен може. Ні, не кожен. Так, щоб до кінця, відчувати, розчиняться в іншій людині, ставити його інтереси вище своїх. Любити - це твоя унікальна особливість. Відчувати, що твоє серце живе, що воно б'ється. Дорожи цим. Це безцінне", – закликала Ганна.

Підписники Сєдокової долучилися до обговорення одвічної теми, а також скупали знаменитість в компліментах.

"Ганна, у вас всі жіночні якості. Ви для мене приклад", "Неземна краса", "Дорожи кожним почуттям. Воно унікальне!", "Дуже гарно сказано, згодна", "Любити – значить, віддаючи себе повністю, знаючи, що тебе можуть розбити, усвідомлюючи це і довіряючись цьому", "Мудра жінка", "Нереальна красуня", - писали коментатори.

Також до Дня Закоханих Ганна вирішила подарувати шанувальникам новий трек під назвою "Спички", записаний у дуеті з репером ST.

"Ми тримали його в секреті і не хотіли анонсувати. Просто сьогодні, я і ST, вирішили випустити прекрасну пісню і вона особлива, і не особливо святкова, звичайно, але не всі можуть бути з тим, хто живе в їхніх серцях", - зазначила знаменитість.

Вона розповіла історію створення спільної пісні. Артистка зізналася, що сама відчувала все, про що співається в драматичній ліричній композиції.

"Коли Саша прислав мені її, у мене були мурашки від прослуховування. Він сказав , що це не його історія і написав її надихнувшись іншим людиною, але мені відразу здалося, що мною. Вірніше, моїм життям. У мене так було. Було на дно з ним. Була без свідомості і відчуття реальності. Були блискавки і погляди. Тільки він так і не сказав, мені ці слова, я так чекала", - не втрималася від одкровень виконавиця.

Раніше Анна Седокова розповіла про свої успіхи в схудненні і поділилася особистим досвідом боротьби із зайвою вагою.

Нагадаємо, що Анна Седокова захопила апетитними формами в ванній, отримавши чергову порцію компліментів.

До слова, Анна Сєдокова назвала свою зброю для безвідмовного спокушання, показавши її в дії.

Відео: РБК-Україна