Анна Різатдінова зізналася, чи спілкується з колишнім чоловіком Олександром Онищенко

Чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатдінова у розважальному шоу "СЛАВА +", яке щотижня виходить на YouTube-каналі "Люкс ФМ", зізналася, чи спілкується вона на даний момент зі своїм екс-чоловіком, олігархом Олександром Онищенком, який зараз не проживає в Україні. До речі, раніше Різатдінова присвятила виступ на Танцях з зірками Онищенко.

Відома українська гімнастка, яка також є учасницею шоу Танці з зірками 2019, відверто розповіла про особисте життя з одіозним олігархом. Як чоловік наразі спілкується з їх спільним сином та чому пара не змогла зберегти стосунки – все це у новому випуску "СЛАВА+".

За словами Різатдінової, їх стосунки з Онищенко були справжніми і відвертими. Вона була для нього чимось досконалим у його багатому та складному світі. Аня просто розчинилася у Олександрі.

"Я буду до последнего отрицать все эти слухи и разговоры, что я повелась на деньги. Это была однозначно любовь и итогом этой любви является наш сын Роман, который на данный момент стал главным мужчиной в моей жизни", - зізналася Анна.

Відома гімнастка стверджує, що Онищенко дуже гарно ставився до неї.

"Было взаимопонимание. Мне казалось, что я попала просто в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорить, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил меня на руках", - підкреслила спортсменка.

Анна Різатдінова на шоу "СЛАВА +"

Аня зізналася, що захотіла рухатися далі, розвивати спорт, мотивувати підростаюче покоління, а це дуже складно робити з чоловіком, який не в’їзний в Україну. Тому вони з Онищенко зрозуміли, що їх шляхи розходяться.

"Мы разошлись на хорошей ноте. Это очень странно звучит, но это действительно так. Мне больно, у меня до сих пор там рана, я прям ее чувствую в сердце… Я все равно за общение отца с сыном, в моем понимании он должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтоб сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", - стверджує Різатдінова.

Також гімнастка помітила, що Олександр спілкується з сином по Skype.

Нагадаємо, що в 2017 році Анна Різатдінова народила олігарху Олександру Онищенко сина Романа. А в 2018-му Анна розповідала, що вони з Онищенко одружилися.

Нагадаємо, раніше яскраві Різатдінова та Єфросиніна вразили мережа схожістю.