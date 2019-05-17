Анна Різатдінова назвала свій топ-4 красеня в українському спорті (відео)

Анна Різатдінова вирішила трохи поговорити відверто на камеру. Так, українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро відповіла на питання, кого з чоловіків в українському спорті вона б назвала самими красивими. Спортсменці запропонували сформувати свій топ-4. Про це Анна розповіла в бліц-інтерв'ю YouTube-проекту "Від душі в душу".

Першим Різатдінова згадала Андерея Шевченка – тренера збірної України з футболу.

"Тому що він професіонал своєї справи. Завдяки йому дуже багато людей дізналися, де знаходиться взагалі Україна на карті. Він сімпатяшка і дуже хороша людина", - говорить гімнастка.

Далі вона назвала Андрія Говорова - український плавець, Рекордсмен Світу на дистанції 50м батерфляй.

"Так, красень!" – коротко пояснила свій вибір Різатдінова.

Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Андрій Говоров (фото: instagram.com/govorovandr)

На третьому місці – борець Жан Беленюк.

"Жан – дуже харизматичний! У нього не буде проблем з одруженням в майбутньому, тому що він настільки харизматичний! Коли він приходить на якийсь захід, його так багато! Що прям дівчата його", - посміхається гімнастка.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

На четвертому місці – боксер Василь Ломаченко.

"Мені зовні він подобається. Очі красиві", - говорить спортсменка.

Відповідний фрагмент можна переглянути з 3:30 хвилини.

Інтерв'ю з Анною Різатдіновою

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова також приєдналася до зоряного флешмобу у вишиванках. Зазначимо, що 16 травня був День вишиванки. При цьому гімнастка приміряла відразу два розкішних образи в сукнях-вишиванках.

Також до цього Різатдінова показала роезультат глянцевої фотосесії. Цікаво, що співачка примірила для себе незвичайний образ. Так, гімнастка перевтілилася в баскетболістку. Однак шанувальники Різатдінової люблять її в будь-яких амплуа.