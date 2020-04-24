Анна Добриднєва записала новий хіт і зняла кліп в Америці

Після релізу мега-успішного синглу і кліпу «Молодi», відома співачка Анна Добриднєва презентує новий танцювальний хіт під назвою «Не жаль», а також неймовірно яскравий кліп, знятий в Америці. Саме ця гаряча весняна відеоробота 2020 року скрасить домашні будні в умовах карантину, а потім увірветься на всі танцмайданчики країни.

Для екранізації нового хіта Анна Добриднєва відправилась у Лос-Анджелес і довірилась компанії «AKSONOV Films» на чолі з американським режисером українського походження Андрієм Аксьоновым, який працював з цілою низкою світових зірок, серед яких Селена Гомес, Ріана, Деніс Річардс й інші. Робочий процес проходив дуже натхненно й легко. Цей кліп - про самотність людини в мегаполісі. Фатальний збіг - зйомки відео відбувалися напередодні самоізоляції й карантинних обмежень у всьому світі…

Для натурних зйомок було обрано Down Town, де найбільшу увагу привертає Walt Disney Concert Hall - один з найяскравіших прикладів приголомшливої сучасної архітектури. Він створює неповторну космічну атмосферу у кадрі. Яскраві, стильні й агресивні образи співачки в кліпі підкреслили ідею відео і дуже гармонійно вписалися в футуристичні локації.

Артистці вдалося повернутися в Україну за кілька днів до закриття повітряного простору. В Києві Анна приступила до допрацювання основного матеріалу в умовах вже карантинних обмежень й обов’язкової самоізоляції в країні, що додали чимало організаційних і технічних незручностей в комунікації з усією командою. Роботу над новим хітом продовжували ONLINE. Переносити дату релізу Анна Добриднєва категорично не хотіла, адже підіймати емоційний імунітет суспільства – головне завдання кожного артиста! і ніякі світові катаклізми не здатні цьому завадити.

- Пісня «Не жаль» - про те, що інколи закохані люди перегорають, люблять лише на словах. І якоїсь миті вони просто перестають «впізнавати» одне одного, стають чужими, навіть знаходячись поруч, - емоційно розповідає Анна Добриднєва. Я дуже задоволена результатом нашої роботи. Величезна подяка музичному продюсеру Сергію Грачову і студії «Sound рroduction Grachov Studio» за професійність, модний саунд і за приголомшливу роботу в умовах форс-мажору. Дякую компанії «AKSONOV Films» і режисеру Андрію Аксьонову за тонке відчуття музики і за дуже стильний кліп. Друзі, слухайте новий сингл «Не жаль», бережіть ваші почуття і будьте щирими! Прем’єра! – каже співачка.