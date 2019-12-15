Аніта Луценко зізналася, чому вирішила відрізати волосся "під хлопчика"

Знаменитий український фітнес-тренер Аніта Луценко, яка обрізала волосся "під хлопчика", зізналася, що її спонукало до такого вчинку.

У коментарі Каті Осадчій для її авторської програми "Світське життя" вона зізналася, що просто ненавидить доглядати за волоссям. Зараз їй не потрібно витрачати багато часу на укладку, вона просто витирає волосся рушником.

"Я знайшла свою ідеальну зачіску – біле каре. Але думка, що до кінця життя я повинна ходити з цією зачіскою мене просто вбила. Мені подобається ця стрижка теж. Мені набридло кожен день сушити волосся феном і робити укладку. А так, зараз просто рушником витираю і все", – розповіла Аніта.

Зазначимо, що недоброзичливці не оцінили стрижку Луценко і заявили, що з каре їй набагато краще. Однак фітнес-тренер не реагує на чужу думку, а робить так, як їй комфортно.

"Мені дивно, коли жінка, яка підписана в Instagram як щаслива мама і дружина пише мені, що з коротким волоссям я ніхто. Мені здалося, що я ампутувала ногу... І як мінімум, не свою", – пожартувала Аніта Луценко.

Нагадаємо, зірка не боїться пробувати нове, якщо їй так хочеться. Так, у жовтні знаменитість вразила шанувальників новою, екстремально короткою стрижкою, а також пофарбувалася в платинову блондинку.

Що ж, на цьому Аніта явно вирішила не зупинятися - через кілька місяців вона знову відновила зачіску, на цей раз примірявши яскраво-рожевий колір волосся.