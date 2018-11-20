Аніта Луценко про півфінал Танців з зірками: Тепер точно все!

Фото: Аніта Луценко (колаж РБК-Україна)

Аніта Луценко ефектно повернулася в півфінал шоу Танці з зірками

На днях фітнес-гуру Аніта Луценко порадувала шанувальників поверненням на проект Танці з зірками 2018. У півфіналі, який відбувся 18 листопада, вона станцювала пасадобль разом з Павлом Вишняковим і Юлією Сахневич. На своїй сторінці в Instagram тренер прокоментувала повернення на паркет проекту.

"Я завжди цінувала і ціную підтримку близьких, знайомих, незнайомих людей! Це те, що потрібно завжди і всім і не буває зайвим. І я вдячна Паші, що він не полінувався і не посоромився підтримати мене. Без таких моментів, я точно не досягла би того, що маю на сьогодні. Тому я підтримую сьогодні його! Дуже буду рада вашій підтримці нашого тріо!" – сказала Луценко.

Скріншот поста (instagram.com/anitasporty)

Динамічний пасодобль зіркової трійки члени журі оцінили максимально – 30 балів. Але незважаючи на високу оцінку танцю і позитивні коментарі глядачів у соцмережах, проект за крок до фіналу несподівано покинули саме Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

"Ось тепер точно все! Вважаю, що кожна пристойна і непристойна дівчина повинна в житті точно походити позайматися на танці, це круто, і це відмінна альтернатива залу, тренуванням. P. S. Як я ставлюся до результатів 13 ефіру? Спокійно! Для кожного з учасників це цікавий етап життя, який, безсумнівно, вплине на подальше життя, але як? Ніхто не знає! Я ж за те, що все трапляється, як повинно!" - коментує Аніта результат півфіналу.

Відео (instagram.com/anitasporty)

Думки підписників Луценко розділилися. Деякі писали, що вболівають за Іраклі Макацарія або Ігоря Ласточкіна, при цьому багато висловили обурення тим, що у фінал пройшла Леся Нікітюк.

"Павло і Юлія не повинні були йти, інша повинна була піти... Немає слів", - пише фолловер.

"По справедливості в фіналі повинні бути Ви, Аніточка, Іраклі і Ласточкін. Вишнякову почесне 4 місце. А от Леся повинна була вилетіти з шоу ще на 2-3 ефірі, це було б чесно. Але як показує практика, танці з зірками перетворилися в цирк 1 клоунеси(" - вважає інший.

"Дуже шкода що недоголосовали за Павла Вишнякова, я особисто голосую за Іраклі!!!! Але інтуїція підказує, що може бути і Леся переможцем, наш український народ дуже харизматичний ...подивимося...." - замислюється третій.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, у мережі відреагували на вихід Вишнякова і Сахневич з Танців з зірками. Багато порахували таке рішення несправедливим, зазначивши, що Павло Вишняков і Юлія Сахневич повинні були дійти до фіналу.

Зазначимо, що танець Нікітюк і Полякової у півфіналі жорстко розкритикували в мережі. Під відео з танго у виконанні зіркової трійці багато обурюються, що проект покинув Павло Вишняков, а не Нікітюк. При цьому Олю Полякову користувачі мережі в більшості своїй хвалять і вважають, що вона затьмарила ведучу в цьому танці.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018. Леся не приховує – на нові паркетні подвиги її надихає український народ, любов і підтримка якого кожен раз рятує телеведучу від вильоту. В останньому випуску ведуча виконала два танці, і обидва присвятила своїм глядачам.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)