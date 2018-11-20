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Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Lite » Зірки 20.11.2018 - 14:46
Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причина
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка бере участь у зйомках новорічної передачі

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає і виступає в Російській Федерації, приїхала в Київ. Фотографіями і відео артистка поділилася в своєму Instagram-акаунті.

Виявилося, що Лорак повернулася в Україну заради зйомок новорічної програми на телеканалі "Інтер". У своїх InstaStories вона поділилася відео і фото з гримерки.

"Приїхала на зйомку телеканалу "Інтер", - каже співачка на відео.

Артистка показала свій концертний наряд і гримерку, де над нею чаклували стилісти, а також пару фото в простий майці і в концертному вбранні.

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Кароліна також розмістила фото в ліфті з валізами. Геолокація вказує на те, що фото було опубліковано саме в Києві, де в Ані Лорак є шикарна квартира в центрі міста. Коментувати знімок співачка не стала.

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Багато українські шанувальники Лорак зраділи її приїзду і заявили, що з нетерпінням чекають її концертів.

"Ласкаво просимо додому", "Кароліна, дуже приємно, що ви на батьківщині. Дуже боляче усвідомлювати, що це рідкість. Приїжджайте частіше, ми вас любимо!", "Головне вас пускають на Батьківщину", "Ви знаєте, що в Україні вас шалено люят і чекають", "Нарешті блудна дочка", - пишуть передплатники в коментарях.

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Ані Лорак приїхала в Київ: стала відома причинаАні Лорак приїхала в Київ: стала відома причина

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак "вибилась" на перше місце хіт-параду РФ.

Раніше українська співачка Ані Лорак, яка проживає на території Росії і є суддею російської програми "Голос", вирішила розговоритися на камеру.

Ми також повідомляли, що чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився в компанії незнайомки в нічному клубі. Після чого в ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що пара буде розлучатися. І все ж експерти відзначили, що шлюборозлучний процес Лорак може тривати не один рік.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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