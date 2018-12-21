Ані Лорак повеселилася з дочкою в Москві після новини про розлучення

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка багато посміхалася і з задоволенням позувала фотографам

Відома українська співачка Ані Лорак, яка розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу з-за його зради, вперше з'явилася на публіці після того, як новина про це потрапила в пресу. Разом з семирічною донькою Софією артистка відвідала нове льодове шоу Євгена Плющенка і Яни Рудковської "Лебедине озеро" в Москві.

Фотографії з заходу були опубліковані на фан-сторінці Лорак в Instagram. Співачка вибрала для вечора худі чорного кольору і рвані джинси.

Фото: Ані Лорак вийшла в світ у Москві (spletnik.ru)

Крім неї, на шоу побувало багато інших зіркових гостей. На знімках Кароліна і Софія позують з Філіпом Кіркоровим, який також є хрещеним батьком дівчинки, а також з Яною Рудковською і співачкою Зарою.

Скріншот поста (instagram.com/lorak__events)

Виконавиця багато посміхалася, спілкувалася з іншими відвідувачами і охоче позувала на камери. Однак коментувати своє розлучення вона не стала.

Скріншот поста (instagram.com/lorak__events)

Нагадаємо, що чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення на початку грудня, а суд відбудеться 24 грудня.

Крім того ми писали, що можливим приводом для розлучення співачки Ані Лорак з її чоловіком стала його невірність. В інтернеті з'явилися кадри, на яких Мурат тримає в обіймах молоду красуню Яну Бєляєву. Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від стрункої брюнетки, обіймав її і гладив по стегну.

У першому інтерв'ю після звістки про розлучення Лорак розповіла про те, як її змінив останній непростий рік і які висновки для себе зробила. За словами співачки, вона перестала бути жертвою і стала більше піклуватися про себе та своїх інтересах.

Відео: РБК-Україна