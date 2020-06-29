Янголята: Джамала з екстремальним декольте зворушила прогулянкою з молодшим синочком

Співачка похвалилася своїми досягненнями
Джамала зовсім нещодавно вдруге стала мамою – 19 червня вона народила синочка Селім-Гірая. Співачка до останнього активно працювала і радувала прихильників яскравими фотосетами, а також розповідала, як протікає її вагітність і чим відрізняється від першої. Тепер щаслиа взірова мама весь час присвячує новонародженому. Так, вона показала прогулянку з малюком на свіжому повітрі.
Усміхнена співачка позує біля колсяки з хлопчиком, правда, розглянути його не вдасться – вона надійно сховала малюка від сторонніх очей. Зате можна оцінити образ щасливої матусі. На артиста – легке біле плаття з великим вирізом і зручне взуття для прогулянок.
"Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цій модній люльці! Всім дякую за коментарі, увагу, участь! Ви такі активні! Обожнюю! Вже 900к! Обіймаю вас усіх і кожного. Ділюся з вами своїм життям, усім, що дорого і люблю!" - похвалилася своїми вражаючими досягненнями знаменитість.
Джамала вийшла на прогулянку з маленьким синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Джа! Браво! Ти така молодець! Так тримати!" - щиро захопився співачкою Юрій Горбунов. Шанувальники артистки розділили його думку.
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Раніше Джамала розповіла про зйомки в голлівудському фільмі про Євробачення разом з зірками першої величини.
Автор: Lite