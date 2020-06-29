Янголята: Джамала з екстремальним декольте зворушила прогулянкою з молодшим синочком

Джамала зовсім нещодавно вдруге стала мамою – 19 червня вона народила синочка Селім-Гірая. Співачка до останнього активно працювала і радувала прихильників яскравими фотосетами, а також розповідала, як протікає її вагітність і чим відрізняється від першої. Тепер щаслиа взірова мама весь час присвячує новонародженому. Так, вона показала прогулянку з малюком на свіжому повітрі.

Усміхнена співачка позує біля колсяки з хлопчиком, правда, розглянути його не вдасться – вона надійно сховала малюка від сторонніх очей. Зате можна оцінити образ щасливої матусі. На артиста – легке біле плаття з великим вирізом і зручне взуття для прогулянок.

"Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цій модній люльці! Всім дякую за коментарі, увагу, участь! Ви такі активні! Обожнюю! Вже 900к! Обіймаю вас усіх і кожного. Ділюся з вами своїм життям, усім, що дорого і люблю!" - похвалилася своїми вражаючими досягненнями знаменитість.

Джамала вийшла на прогулянку з маленьким синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Джа! Браво! Ти така молодець! Так тримати!" - щиро захопився співачкою Юрій Горбунов. Шанувальники артистки розділили його думку.

Продуктивний у Вас період, відмінно виглядаєте

Сонячне фото! Щастя Вам з синочком!

Ви дуже гарна і позитивна! Від вас прямо віє добротою!

Найкрасивіша матуся

Янголята

Ви шалено красиві! Будьте щасливі і ростіть здоровенькими!

Клас, така гарна

Красуня! Талант!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала розповіла про зйомки в голлівудському фільмі про Євробачення разом з зірками першої величини.