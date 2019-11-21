"Ангел" Victoria's Secret назавжди: Алессандра Амбросіо показала ідеальне тіло у відвертому купальнику

Зірка відпочиває на Мальдівах
Алессандра Амбросіо, яка вже давно пішла з посади «ангела» Victoria's Secret, не втомлюється захоплювати досконалим тілом. 38-річна зірка обожнює проводити час на пляжі і демонструвати свої як і раніше ідеальні параметри послідовувачам. Так, зараз Алессандра відпочиває на Мальдівах, а тому жаркі кадри в її мікроблог все прибувають.
Кілька годин тому вона показала нове фото: Амбросіо позує в спокусливому купальнику власного бренду GAL Floripa. Модель чорного відтінку з палітурками і вирізами на спині і стегнах зробила Алессандру королевою пляжу. За допомогою сексуального купальника вона вкотре продемонструвала свої стрункі ноги, пишні груди, сталевий прес і пружні сідниці.
До речі, цього разу модель віддала перевагу активному відпочинку – вона вирушила на снорклінг, прихопивши необхідні атрибути для нього: маску і ласти. Потрібно відзначити, що Алессандра в принципі любить активно проводити час, обожнює пляжний волейбол і баскетбол, плавання і пробіжки по узбережжю. Втім, коли виникає бажання просто поніжитися під сонцем, вона собі не відмовляє.
До прикладу, нещодавно бразильська красуня опублікувала серію фото, де повідомила, що буде відпочивати цілий день. Екс-«ангел» Victoria's Secret показала кадри, де лежить на шезлонгу в спокусливому купальнику і численних пляжних аксесуарах: браслетах, бусах, ланцюжках, сережках з черепашками і сонцезахисних окулярах.
Також модель разом зі своїми подругами і колегами не упускає нагоди зняти чергову спокусливу пляжну фотосесію для свого бренду. Дівчата веселяться і позують у різних позах, наочно демонструючи, що кращого і більш спокусливого вбрання для відпочинку не знайти.