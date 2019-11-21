"Ангел" Victoria's Secret назавжди: Алессандра Амбросіо показала ідеальне тіло у відвертому купальнику

Алессандра Амбросіо, яка вже давно пішла з посади «ангела» Victoria's Secret, не втомлюється захоплювати досконалим тілом. 38-річна зірка обожнює проводити час на пляжі і демонструвати свої як і раніше ідеальні параметри послідовувачам. Так, зараз Алессандра відпочиває на Мальдівах, а тому жаркі кадри в її мікроблог все прибувають.

Нові жаркі фото від моделі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому вона показала нове фото: Амбросіо позує в спокусливому купальнику власного бренду GAL Floripa. Модель чорного відтінку з палітурками і вирізами на спині і стегнах зробила Алессандру королевою пляжу. За допомогою сексуального купальника вона вкотре продемонструвала свої стрункі ноги, пишні груди, сталевий прес і пружні сідниці.

Модель обожнює зніматися для свого бренду (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, цього разу модель віддала перевагу активному відпочинку – вона вирушила на снорклінг, прихопивши необхідні атрибути для нього: маску і ласти. Потрібно відзначити, що Алессандра в принципі любить активно проводити час, обожнює пляжний волейбол і баскетбол, плавання і пробіжки по узбережжю. Втім, коли виникає бажання просто поніжитися під сонцем, вона собі не відмовляє.

Алессандра любить активний відпочинок, але іноді обожнює провести день на пляжі (instagram.com/alessandraambrosio)

До прикладу, нещодавно бразильська красуня опублікувала серію фото, де повідомила, що буде відпочивати цілий день. Екс-«ангел» Victoria's Secret показала кадри, де лежить на шезлонгу в спокусливому купальнику і численних пляжних аксесуарах: браслетах, бусах, ланцюжках, сережках з черепашками і сонцезахисних окулярах.

Також модель разом зі своїми подругами і колегами не упускає нагоди зняти чергову спокусливу пляжну фотосесію для свого бренду. Дівчата веселяться і позують у різних позах, наочно демонструючи, що кращого і більш спокусливого вбрання для відпочинку не знайти.