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Андре Тан розповів, чому боїться заглядати в сумку дружини

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 14:53
Андре Тан розповів, чому боїться заглядати в сумку дружини
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Своєю історією також поділилася Ольга Сумська

В побуті не всім сімейним парам легко співіснувати на одній території. Про те, як уживаються зі своїми коханими, в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіли дизайнер Андре Тан і актриса Ольга Сумська.

Дизайнер Андре Тан не відразу звик до сімейного побуту після одруження.

«Я вважаю, що зубна щітка повинна лежати ось так, мило ось так...Я дуже довго був холостяком. Тому, коли ти звикаєш до свого побуту - це одна історія. А Аліна, як всі дівчата, любить ось це, ось так. Я думаю, якщо кожній дівчині заглянути в її сумку - там можна просто збожеволіти. Я боюся навіть заглядати завжди до Аліни», - поділився Андре Тан.

Андре Тан розповів, чому боїться заглядати в сумку дружини

Андре Тан з дружиною

Народна артистка України Ольга Сумська, яка в минулому році випустила власну колекцію суконь, зізналася, що її чоловік Віталій Борисюк шокований її шаленими витратами на дорогу тканину.

«У мене вдома вісім мішків тканини, раритетної, сьогодні вона безцінна. Як Віталік сварить мене: що ти, як Плюшкін, збираєш ту тканину?», - наводить слова чоловіка артистка.

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Новини України семьяАндре Тан
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