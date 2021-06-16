Анастасія Приходько показала свій розкішний особняк з люстрою за 30 тисяч і "коконами"

Приходько показала свій двоповерховий заміський будинок з акуратною галявиною, де в тіні розташовані крісла-кокони. Загальна площа будинку становить 200 кв.м, а територія ділянки - 8 соток.

У дворі є басейн. На його облаштування сім'ї знаменитості витратила близько 15 000 доларів. Також біля будинку розташована лаундж-зона з мангалом і пічкою.

Скріншот з відео

"Я марнотрат. За витратами стежить чоловік", - відразу зізнається артистка.

На першому поверсі вілли розташований просторий хол, кухня, а на другому - три кімнати. Співачка розповіла Олександрі, що прибирання всього будинку обходитися їй близько 2 000 грн, але в більшості випадків побутом займається вона сама.

Ведуча звернула увагу на розкішні кришталеві люстри під стелею – вартість однієї становить близько 30 000 грн. Остання покупка в будинок - розкішне біле піаніно за 7 000 доларів.

Скріншот з відео

На місяць сім'ї артистки необхідно близько 2000 доларів. Найбільша стаття витрат зірки - покупка продуктів.

"Я заходжу в супермаркет і щоб на на 3-4 дні нам вистачило, залишаю близько 1 500 грн. Беру все, що захочеться", - зізнається співачка.

У холодильнику у Анастасії багато делікатесів - червона ікра, заморожені мідії, язик, аргентинські креветки, індичка і лосось.

Скріншот з відео

Так як Приходько – багатодітна мама, то на одяг дітям їй доводиться витрачатися чимало. В магазині вона звикла брати відразу кілька комплектів речей. Середня сума шопінгу на одну дитину - 5-10 тис. грн.

Скріншот з відео

Ще одна стаття особистих витрат Приходька - ін'єкції краси. На них йде близько 1000 доларів, але ефекту вистачає на два роки.

У родині Анастасії два авто - Lexus і Chevrolet.

За підрахунками, місячні витрати сім'ї Приходко становлять близько 82 000 грн.

"Я не вмію поводитися з грошима. Життя одне. Я не хочу все своє життя присвятити тому, щоб на щось відкладати. Якщо я щось хочу - я це купую", - зізналася артистка.

Анастасія провела екскурсію по заміському будинку