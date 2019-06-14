"Анастасія Пелігросівна з ДАІшниками": Каменських показала, як пройшов її пікантний дівич-вечір

Настя Каменських завжди відкрита перед своїми шанувальниками, розділяє з ними щасливі моменти і ділиться ними в своєму Instagram і YouTube-каналі. У своєму новому влозі Настя показала одну з найбільш веселих традицій напередодні весілля і прочинила закулісся дівич-вечора, який для неї організували близькі подруги. Відео наповнене цікавими і зворушливими моментами, радістю і краплею провокації.

У новому блозі NK показала, який сюрприз їй влаштували улюблені подруги, буквально викравши Настю з її машини. Для цього вони придумали веселий спосіб, підключивши розіграш з поліцією, яка гальмує машину зірки. В образі поліцейських користувачі легко дізналися популярного ведучого Володимира Остапчука і учасника групи ZBSband Богдана Буйлука.

Як пройшов вечір Насті Каменських

Далі вже на лімузині Настя і її подруги в білосніжних шатах вирушила святкувати дівич-вечір в красиві апартаменти, прикрашені кульками, красивим декором і тематичними прикрасами. Особливу увагу приділили і місцем проведення заходу: Настя дуже любить Київ, тому хотілося знайти таке місце, де відкривався б феєричний вигляд на улюблене місто. Саме тому обрали номер в Hyatt Regency Kyiv c шикарною терасою на останньому поверсі. Подруги не забули і про незвичайні подарунки, які будуть дарувати приємні спогади. Одним з них став ніжний білий халат, прикрашений написом Bride, вишитій білим перлами. Виріб в концептуальному стилі з унікальним авторським дизайном, продумали і створили подруги співачки. У цьому аутфите NK готувалася до весілля в день торжества і поділилася знімками в своєму Instagram-акаунті. Під час посиденьок дівчата ділилися зворушливими моментами, спогадами і смішними історіями з життя. Вечір продовжився бризками шампанського, тостами в честь нареченої, привітаннями, яскравими фотографіями та цікавими подіями, про які можна дізнатися більше в новому влоге NK.

"Це найкрутіший день в світі!" -- захоплено поділилася Настя Каменських NKblog на своєму каналі.

Більше подробиць про дівич в самому блозі на каналі співачки.

Нагадаємо, що 23 травня відбулося одне з головних подій – весілля століття Потапа і Насті. Їх пару називають Королівською родиною адже за цим грандіозним торжеством стежила вся країна, а новини про неї рознеслися по всіх куточках планети. Після медового місяця NK відразу ж приступила до роботи: виступає з численними концертами по Україні і за кордоном, а ще дала інтерв'ю і прикрасила обкладинку масштабного іспаномовного журналу El Espacialito, на якому раніше з'являлися такі яскраві зірки як Jennifer Lopez, Anitta, etc. Настя Каменських стала першою іноземкою на сторінках цього журналу. А вже 8 липня вона відкриє концерт латиноамериканської зірки Maluma, який виступить в київському Палаці Спорту.