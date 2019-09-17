Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото

Співачка насолоджується екзотикою Мальдів
Вікторія Смеюха з групи Неангели щодня "поставляє" шанувальникам купу нових фото з райських Мальдів, де співачка насолоджується океаном і екзотичними видами. Дівчина "вигулює" численні купальники, які вигідно підкреслюють її стрункі форми. Приголомшливі види і локації стали гідними декораціями для мальовничих знімків, які, за словами її шанувальників, гідні обкладинки журналу.
На свіжих кадрах Віка позує в різних бікіні поруч з пальмами і океаном. На одному з фото вона красується в строкатому червоно-білому купальнику з кокетливими мініатюрними плавками на зав'язках. Дівчина присіла і сперлася руками на екзотичний фрукт. Войовничий погляд в камеру, підтягнуте спортивне тіло – і ось, Віка ідеально вжилася в образ прекрасної амазонки.
"В диких джунглях прокидається душа амазонки!" - підписала співачка видовищний кадр.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
На ніжному чорно-білому знімку артистка розташувалася на пірсі. Поверх купальника вона накинула невагому прозору накидку.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Шанувальники не змогли пройти повз ефектного фото зірки, на якому засмагла красуня демонструє пружні сідниці. Вона прикрила апетитні форми сітчастою хусткою-парео, яка лише додала пікантності пляжному образу Вікі.
"Сьогодні я русалка, я створюю хвилі", - підписала вона фото словами з хіта гурту "Время и Стекло".
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Захват шанувальників втілився у красномовних коментарях – фоловери захопилися райськими видами острова і красою української амазонки.
Скріншот коментарів
Раніше спокуслива Вікторія з НеАгелов в бікіні заінтригувала розповіддю про заборони під час відпочинку на екзотичних Мальдівах.