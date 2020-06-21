Амазонка: Віка з НеАнгелів в бікіні засвітила точені форми на гарячих фото

Вікторія Смеюха з НеАнгелів – володарка струнких форм, які вона демонструє на численних фото в Instagram. Підтримувати бездоганні пропорції – велика праця, зізнається дівчина, але зі спортом вона на "ти", до того ж ведет здоровий спосіб життя і стежить за харчуванням. А результати своїх зусиль в черговий раз продемонструвала під час яскравого пляжного фотосету в Одесі.

Артистка вибрала для релаксу на морському узбережжі чорний ліф і яскраво-рожеві плавки бікіні на зав'язках з боків з металевими вставками. На деяких фото на голові у Вікі красується пов'язка-обідок кольору фуксії. Вона приїхала на один із знаменитих одеських пляжів, розташованих в районі Аркадії. До речі, суботнім вечором в одному з місцевих нічних клубів у гурту НеАнгели відбувся виступ.

"Саме час прикрасити собою улюблене місто біля моря", - підписала спокусливі пляжні кадри Віка.

Віка похвалилася ідеально стрункими формами в яскравому пляжному образі (фото: instagram.com/vikanablack)

Підписники співачки прийшли в повний захват від її виточеної фігури і ідеального преса – вони скупали дівчину в компліментах.

Богиня! Красуня!

З такою фігурою треба точно в книгу рекордів

Яким спортом Ви займаєтеся? Прес просто ідеальний!

Амазонка

Принцеса

Красуня

Фігура - мрія

Вікторія кожне фото чудово,а ви - Чарівні!

Класні фотки, ну просто вогонь

Яка фігура у Вас. Ви велика розумниця

Дійсно красуня! Гарні фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з гурту НеАнгели спокусила фото, на яких апетитно і пікантно одночасно поласувала черешнею.