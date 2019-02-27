"Амазонка", кохання і силіконова жінка: 5 цікавих фактів про новий кліп Fontaliza

Fontaliza презентували яскравий кліп на не менш яскраву композицію
Популярная украинская рок-группа Fontaliza представила абсолютно новый клип. А для экранизации ребята выбрали песню "Амазонка" из своего четвертого студийного альбома "Фірмові рухи".
Клип снял режиссер Кадим Тарасов. И это его уже вторая совместная с Fontaliza работа.
Fontaliza сняли видео "Амазонка" (фото: пресс-служба)
"Амазонка" - это иронично гротескная история отношений вокалиста Павла Холошева с силиконовой куклой Габриэлой и живой девушкой.
Перед тем как насладиться просмотром клипа, предлагаем вам 5 самых интересных фактов о новой видеоработе рокеров.
Fontaliza - "Амазонка"
Больше о альбом, в который вошла "Амазонка", читайте в нашем большом интервью с этими сорвиголовами.