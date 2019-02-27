"Амазонка", кохання і силіконова жінка: 5 цікавих фактів про новий кліп Fontaliza

Fontaliza презентували яскравий кліп на не менш яскраву композицію

Популярная украинская рок-группа Fontaliza представила абсолютно новый клип. А для экранизации ребята выбрали песню "Амазонка" из своего четвертого студийного альбома "Фірмові рухи".

Клип снял режиссер Кадим Тарасов. И это его уже вторая совместная с Fontaliza работа.

Fontaliza сняли видео "Амазонка" (фото: пресс-служба)

"Амазонка" - это иронично гротескная история отношений вокалиста Павла Холошева с силиконовой куклой Габриэлой и живой девушкой.

Перед тем как насладиться просмотром клипа, предлагаем вам 5 самых интересных фактов о новой видеоработе рокеров.

Интересные факты о "Амазонке":

Силиконовая кукла весит как настоящая девушка - вес Габриэлы 50 кг

В клипе снялся украинский музыкант Женя Галич. Почему? Потому что ни одна вечеринка не проходит мимо него

Роль девушки-конкурентки куклы Габриэлы исполнила жена Павла Холошева - Лиза Пинко-Холошева

Габриэлу искали по всему миру - в Украине, Штатах, Германии, Польше и еще десятках стран. В итоге куклу привзли из Китая с задержкой в два месяца, что задержало съемочный процесс

Паша утопил Габриэлу во время съемки сцены в лодке на Днепре. Достать силиконовую невесту из воды удалось лишь усилиями специалистов

Fontaliza - "Амазонка"

Больше о альбом, в который вошла "Амазонка", читайте в нашем большом интервью с этими сорвиголовами.