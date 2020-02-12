Alyosha & Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»

десятки нагород, мільйони переглядів їх спільних відеоробіт. Під їх пісні сотні пар закохувались, зізнавались у коханні. Їхні пісні стають саундтреками до першого танцю молодят. Нова сторінка творчої історії неймовірних Alyosha & Vlad Darwin - великий концерт «Золота середина» в столиці 16 лютого. Напередодні шоу артисти дали можливість зазирнути за лаштунки та побачити підготовку до концерту. Тож, дивіться ексклюзивні кадри з репетицій та дізнавайтесь подробиці того, що очікує на глядачів шоу, присвяченому Дню закоханих.

Репетиції з музикантами та танцюристами тривають вже півтора місяця, по 7-10 годин щодня. І все для того, аби максимально повно передати глядачам задум артистів. Для шоу спеціально розроблено та побудовано особливу декорацію-трансформер, яка змінюватиметься у кожному відділенні концерту. А їх, як розповів Vlad Darwin, буде три. Ця декорація символізує циклічність нашого світу та циклічність стосунків.

Alyosha та Vlad Darwin обіцяють багато прем’єр. Режисер-постановник концерту “Золота середина” - Ольга Семьошкіна (головний хореограф-балетмейстер Драматичного театру ім. Івана Франко). Артисти та танцюристи, в колаборації з Ольгою, створюють ексклюзивне шоу, у якому будуть поєднані театральні та хореографічні прийоми. Безпосередньо Vlad та Alyosha виконають на сцені різноманітні пластичні етюди з танцівниками, чого ще ніколи не робили раніше