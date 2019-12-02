Alyosha – трансвестит, а Каменських не може порахувати дітей: зірки поділилися чутками про себе

Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", розпитали в артистів про найбільш чудернацькі плітки, які вони чули про себе.

На церемонії нагородження зірок "Ніч химер" програми "Зірковий шлях" каналу "Україна" найпопулярніші українські артисти розповіли, які з почутих про себе пліток їх найбільше вразили і повеселили. Наприклад, Ольга Сумська про себе чула вже скільки нісенітниць, що нічому не дивується.

"Ой! Що тільки не писали! Наприклад, що у мене коханці, що я страшне стерво, що я собі зробила кар’єру через постіль. Я не звертаю на це уваги", – зізналася акторка Ольга Сумська журналістам "Ранку з Україною".

Ольга Сумська (фото: "Україна")

Популярну співачку Alyosha вже теж неможливо вразити новинами про неї ж саму, та це й не дивно, адже журналісти як тільки не "ображали" артистку.

"Писали, що я трансвестит, що я майстер з фехтування з 9-ти років або, наприклад, що мій старший син від першого шлюбу", – сміючись, розповіла Alyosha на зірковій вечірці "Ніч химер".

Alyosha (фото: "Україна")

Тема дітей знайома і Насті Каменських, особливо після весілля з Потапом артистці активно почали приписували фіктивні "вагітності".

"Я кожен місяць народжую когось, в мене вже так багато дітей, що навіть збилася з кількості", – коментує NK l Настя Каменських.

Настя Каменських (фото: "Україна")

А родина Аліни Гросу була дуже здивована, коли таблоїди видали співачку заміж за її рідного брата

"Я була в шоці! Це коли я з братом пішла на червону доріжку, а потім написали, що це мій хлопець і ми з ним декілька років. І я думаю, як же це так!?" – хмурячись, поділилася Аліна Гросу в ефірі каналу "Україна".

Аліна Гросу (фото: "Україна")

Нагадаємо, раніше Каменських зізналася, завдяки чому вдруге стала "Співачкою року".