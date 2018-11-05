Alyosha розговорилася про зраду і третю вагітність

Відео: співачка Alyosha готова до третього декретом (youtube.com/Світське життя)

Українська співачка Alyosha відверто зізналася, чи була зрада в її житті, а також прокоментувала чутки про свою третю вагітність. Про це йдеться у "Світському житті".

Зазначимо, що нещодавно співачка презентувала кліп на пісню Dama, в якому вона виношує план помсти чоловікові, який зрадив її. За словами Alyosha, їй самій зраду переживати не доводилося, однак вона змогла б її пробачити.

"Досвіду, на щастя, ще немає, але могла б. Якщо це просто зрада і вона не має під собою ніякої любові, то чому б і ні", - сказала артистка.

Фото: Alyosha з чоловіком Тарасом Тополею (instagram.com/alyoshasinger)

У композиції Dama є такі слова: "Нас чотири сонця, буде п'яте", які спровокували чутки про третю вагітність артистки. За словами зірки, поки що вона не чекає поповнення в сімействі, але не була б проти ще однієї дитини.

"Не приховую того, що я мрію про доньку. Коли вона з'явиться - тільки господу відомо", - зазначила співачка.

Додамо, що Alyosha разом з чоловіком Тарасом Тополею виховують двох синів - Марка і Романа.

Фото: Alyosha з чоловіком Тарасом Тополею (instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, українська співачка Alyosha зворушливо розповіла про сімейні традиції.

Раніше Alyosha заявила, що співаки і співачки з нашої країни, які регулярно їздять з концертами в РФ, просто "не мають такої риси, як любов до Батьківщини".

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Відео: РБК-Україна