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Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2019 - 09:49
Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілля
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка розписалася з коханим у перший день літа

У свій 24-й день народження, 8 червня, співачка Аліна Гросу шокувала шанувальників заявою про те, що вона вийшла заміж. Про підготовку до весілля вона повідомила дещо раніше, а також показала свій веселий дівич-вечір в Празі. Як розповіла артистка, важлива подія в її житті сталося ще в перший день літа - 1 червня, коли вони з коханим по імені Олександр розписалися в одному з московських РАГСів. Однак саме весілля відбудеться дещо пізніше в Італії.

На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала кілька романтичних фото з розпису. На них співачка у весільній сукні позує з уже законним чоловіком на терасі з видом на місто. На одному з кадрів закохані злилися в пристрасному поцілунку.

Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілля

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

"З днем народження мене! Свій 24 рік я зустрічаю вже заміжньою дівчиною. Можна сказати, коханий взяв мене в свою сім'ю і подарував мені її до мого дня народження!)) тепер я точно буду говорити, що моє серце не вільно!!!))) в ньому є багато любові..так як рідних людей/членів сім'ї у мене стало в два рази більше. Весілля ще буде, а ось розпис вже був (1 червня) щоб точно запам'ятати і вітати один одного кожен рік з цією подією!)) Ну а сьогодні моє свято, піду підніму келих за те, щоб цей рік був ще краще))) за те, щоб і ви були щасливі, кохані і закохані!!!))
Пи.си. Спасибі вам, що ви у мене є! І що щиро радієте моєму щастю... я це дуже ціную", - написала Гросу.

Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілля

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники безмежно раді за свою улюбленицю і засипали її привітаннями - як з весіллям, так і з днем народження.

  • "Так, розбудувалося величезна кількість мужиків. Найкрасивіша і все, забрали, щастя вашій родині"
  • "Як мило"
  • "З днем рожденияяяяя. Щастя вам разом"
  • "Щиро вітаю Вас!!! Незгасаючої любові на довгі роки"
  • "З днем народження! Найкращі побажання!"
  • "З Днем Народження Вітаю з одруженням"
  • "Ви дуже гарна і ніжна пара"
  • "Виконання всіх заповітних Хочу"
  • "З днем Народження,сама красива і талановита дівчинка (співачка і актриса), захоплююся тобою"
  • "Яка ніжна наречена Зовсім недавно була дівчинка Аліна Гросу, і ось Вона!!! Прекрасна, мила, суксуальная дівчина Аліна!!! Нехай Ваше життя буде наповнене любов'ю, приємними людьми, радістю і щастям, у всіх його барвах!!!)) З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!!! З Днем РАДИ-ЛЮБОВІ І ЩАСТЯ. Нехай Ваша сім'я буде великий, красивою і міцною!!!"
  • "Залишайся завжди неповторною "бджілкою". Терпіння, безмежного кохання та злагоди в родині. Бережіть один одного"

Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілляАліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілля

Скриншшот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зачарувала романтичним фото з нареченим.

Також хресна Аліни Гросу Ірина Білик раніше проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.

До речі, Аліна Гросу вже встигла відгуляти веселий дівич-вечір в Празі, на який запросила своїх подруг. Співачка влаштувала "піжамну вечірку" і позувала разом з дівчатами в шовковому білосніжному халаті і фаті.

Красиві і щасливі: Аліна Гросу зачарувала романтичним фото з нареченим "Обираю сукню": Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля
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