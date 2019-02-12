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Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішністі

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 16:21
Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішністі
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу зазначає, що іноді звинувачення з приводу зовнішності її кривдять

Аліна Гросу вирішила розставити всі крапки над "і", нарешті зізнавшись, чи зверталася вона до послуг пластичного хірурга.

Так, в мережі з'явилася інформація, що Гросу зменшила собі ніс, а також видалила з щік так звані грудки Біша (жирові відкладення в щічках). І, як результат, "перестаралася з пластикою". Однак сама Гросу запевняє, що нічого подібного вона не робила. А всі зміни із зовнішністю відбулися природно в період дорослішання. Про це українська виконавиця розповіла в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

"Я змінилася, я це абсолютно розумію. Але не настільки, як всі говорять. Мої щічки все одно залишилися, вони нікуди не поділися... Ніякі грудки прибрані не були. У дитинстві знущалися наді мною всі, тому що у мене був дуже маленький ніс. Якщо подивитися на дитячих фото або відео – Боже, пекінес", – розповіла Аліна Гросу в інтерв'ю "Ранку з Україною".

Аліна Гросу

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також Аліна зізналася, що інколи обговорення зовнішності її ображає: "Найприкріше те, що я так намагаюся на фотографіях ставати в гарну позу... А мені потім кажуть: "Ти в житті краща!". Навіть мій молодий чоловік каже, що я справжня – найкраща".

Як повідомлялося раніше, відносини Аліни з хлопцем на ім'я Олександр тривають вже чотири роки, і співачка натякнула, що справа йде до весілля.

Також раніше Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні.

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