Аліна Гросу показала, як виглядає без макіяжу і салонів краси: шокуюче відео

Аліна Гросу на карантині "підсіла" на всілякі відео - співачка опублікувала чимало кулінарних майстер-класів зі своїми улюбленими рецептами, а останнім часом стала знімати ролики для популярної молодіжної соцмережі Tik Tok. Приміром, нещодавно артистка влаштувала ігри з перевтіленням і з'явилася в чоловічому одязі. А в новому відео зважилася показати, що ж з нею зробила самоізоляція.

Аліна наочно продемонструвала, як вона виглядає без макіяжу, салонів краси і фільтрів. В іронічному і смішному ролику Гросу спочатку постає у чорній футболці та з чокером на шиї, а також з гарною зачіскою і ніжним мейкапом. Артистка ритмічно рухається під музику, після чого ніби витирає обличчя рушником і в кадрі з'являється бородатий чоловік.

"Ти - не ти, коли.... Продовж фразу. P. s. Щипайте бровки, дівчатка, а то будете, як я", - з гумором прокоментувала публікацію Аліна.

Користувачі мережі почали ділитися своїми варіантами і оцінили почуття гумору і креативність артистки.

Агонь !)

Жодного разу не дзинь дзинь

Капець що робить самоізоляція.

Коли на дієті

Коли на карантині (((

Ти не Ти коли женеш понти, ти не ти коли пілішь а не вбрасываешь кілометри добра і краси, ти не ти коли їси м'ясо а не плоди!!! Приспів :Дыдыды) не їж м'ясо жуй плоди!

Ти не ти коли голодний

Ти - не ти, коли ВІДВІДАВ САЛОН КРАСИ

Страшніше будь-якого вірусу!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого, а також дала поради шанувальникам стосовно взаємодії в парі.