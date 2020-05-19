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Аліна Гросу показала, як виглядає без макіяжу і салонів краси: шокуюче відео

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Співачка зняла іронічне відео для молодіжної соцмережі Tik Tok

Аліна Гросу на карантині "підсіла" на всілякі відео - співачка опублікувала чимало кулінарних майстер-класів зі своїми улюбленими рецептами, а останнім часом стала знімати ролики для популярної молодіжної соцмережі Tik Tok. Приміром, нещодавно артистка влаштувала ігри з перевтіленням і з'явилася в чоловічому одязі. А в новому відео зважилася показати, що ж з нею зробила самоізоляція.

Аліна наочно продемонструвала, як вона виглядає без макіяжу, салонів краси і фільтрів. В іронічному і смішному ролику Гросу спочатку постає у чорній футболці та з чокером на шиї, а також з гарною зачіскою і ніжним мейкапом. Артистка ритмічно рухається під музику, після чого ніби витирає обличчя рушником і в кадрі з'являється бородатий чоловік.

"Ти - не ти, коли.... Продовж фразу. P. s. Щипайте бровки, дівчатка, а то будете, як я", - з гумором прокоментувала публікацію Аліна.

Користувачі мережі почали ділитися своїми варіантами і оцінили почуття гумору і креативність артистки.

  • Агонь !)
  • Жодного разу не дзинь дзинь
  • Капець що робить самоізоляція.
  • Коли на дієті
  • Коли на карантині (((
  • Ти не Ти коли женеш понти, ти не ти коли пілішь а не вбрасываешь кілометри добра і краси, ти не ти коли їси м'ясо а не плоди!!! Приспів :Дыдыды) не їж м'ясо жуй плоди!
  • Ти не ти коли голодний
  • Ти - не ти, коли ВІДВІДАВ САЛОН КРАСИ
  • Страшніше будь-якого вірусу!

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Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого, а також дала поради шанувальникам стосовно взаємодії в парі.

Автор: Марта Нікітко