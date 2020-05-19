Аліна Гросу показала, як виглядає без макіяжу і салонів краси: шокуюче відео

Співачка зняла іронічне відео для молодіжної соцмережі Tik Tok
Аліна Гросу на карантині "підсіла" на всілякі відео - співачка опублікувала чимало кулінарних майстер-класів зі своїми улюбленими рецептами, а останнім часом стала знімати ролики для популярної молодіжної соцмережі Tik Tok. Приміром, нещодавно артистка влаштувала ігри з перевтіленням і з'явилася в чоловічому одязі. А в новому відео зважилася показати, що ж з нею зробила самоізоляція.
Аліна наочно продемонструвала, як вона виглядає без макіяжу, салонів краси і фільтрів. В іронічному і смішному ролику Гросу спочатку постає у чорній футболці та з чокером на шиї, а також з гарною зачіскою і ніжним мейкапом. Артистка ритмічно рухається під музику, після чого ніби витирає обличчя рушником і в кадрі з'являється бородатий чоловік.
"Ти - не ти, коли.... Продовж фразу. P. s. Щипайте бровки, дівчатка, а то будете, як я", - з гумором прокоментувала публікацію Аліна.
Користувачі мережі почали ділитися своїми варіантами і оцінили почуття гумору і креативність артистки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого, а також дала поради шанувальникам стосовно взаємодії в парі.
Автор: Марта Нікітко