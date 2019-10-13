Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією в яскравому повітряному вбранні

Співачка позувала у розкішному жіночому образі
Співачка Аліна Гросу нещодавно порадувала шанувальників і випустила новий довгоочікуваний кліп на пісню "Луна". Зазначимо, що зйомки проходили у воді, так що ролик вийшов дуже відвертим, а сама артистка навіть ледь не загинула! Однак її чоловік вчасно запідозрив недобре. Зараз же дівчина знялася в дуже красивій і ефектній фотосесії і поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.
Аліна позувала в розкішному повітряному платті в підлогу насиченого фіолетово-блакитного відтінку. Пояс наряду підкреслив тонку талію артистки, а довгі та широкі рукави при певних рухах створюють ефект крил.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
За традицією, Гросу запропонувала користувачам мережі вибрати найкраще фото, що викликало деякі труднощі, адже на їх думку, вони всі прекрасні.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу висловилася з приводу оголення на сцені. "Мені хочеться в першу чергу "оголювати" душу, а вже потім щось інше", – зізналася співачка.
Раніше Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка. Співачка позує в ефектному чорному платті в паєтках.