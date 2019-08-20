Аліна Гросу назвала значну суму за своє весілля в Італії

Співачка Аліна Гросу продовжує дивувати шанувальників деталями свого в прямому сенсі розкішного весілля в Італії, яке пройшло 23 червня! Нагадаємо, що серед гостей свята були також: Ірина Білик, Дмитро Коляденко, павло Зібров та інші. При цьому весілля грали пару днів. Церемонія відбулася у Вероні. А ось другий день молодята Аліна і Алексендр зі своїми гостями провели у Венеції. До речі, на весілля навіть прилетіла Катя Осадча з програмою "Світське життя".

Звичайно ж, все це час багатьох цікавило, у скільки ж обійшлося грандіозне весілля 24-річної української виконавиці. Про всі деталі Гросу розповіла в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Більше того, співачка також розповіла про дорогі подарунки від батьків чоловіка.

Під час весілля в Італії Гросу змінила кілька нарядів (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Маленька бджілка", якій зараз вже 24 роки, цього літа вийшла заміж. Розкішне весілля співачка і її обранець - 25-річний бізнесмен Олександр Грудок зіграли в Італії в розкішній старовинній віллі у Вероні. Оттметим, що Ірина Білик є хрещеною Аліни Гросу.

"Іра подарувала мені сережки. А Сашкові - і портмоне, і запонки", - ділиться Гросу з "Зірковим шляхом".

Батьки Олександра подарували новоспеченій сім'ї в якості весільного подарунка розкішну квартиру.

"Три кімнати. Дві дитячі кімнати, наша кімната, вітальня, кухня та ванна-туалет, ну і коридор", - повідомила зірка на каналі "Україна".

А от весілля у Вероні гуляли два дні. І обійшлася воно батькам Гросу в 100 000 євро!

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу блиснула пишними грудьми в напівпрозорому вбранні. Співачка показала, як підігріває інтерес чоловіка!