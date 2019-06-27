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Аліна Гросу блиснула апетитними формами в напівпрозорій мокрій сукні


Співачка поринула в озеро прямо в сукні

23 червня молода українська співачка Аліна Гросу зіграла пишне весілля в Італії - церемонія відбулася на віллі біля Верони. Свято відвідало чимало зірок українського шоу-бізнесу, а сама наречена змінила кілька весільних нарядів. Схоже, вони з новоспеченим чоловіком Олександром вирішили затриматися в мальовничій Італії.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася жаркими знімками з озера Гарда. Вона позувала у воді, при цьому не знімаючи білого плаття. Намокла у воді тканина стала майже прозорою і вигідно підкреслила апетитні форми Аліни. Та ж приймала ефектні пози.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Пікантною деталлю є також відсутність рукавів або бретелей у вбрання, так що воно оголило плечі і зробило акцент на пишних грудях Гросу. На деяких кадрах дівчина притримує сукню в районі грудей - ймовірно, під вагою води вона так і норовила зісковзнути.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"З любов'ю з Італії #шаленаспека", - підписала жарку публікацію Аліна.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Звичайно ж, фолловери співачки залишилися в захваті від подібних знімків і засипали її компліментами.

  • Яка ж ти красива
  • Красуня
  • Карколомна
  • Правильно, заміж вийшла можна тепер показувати свої принади
  • Мала ти вогонь
  • Ти так виросла пам'ятаю тебе малої бачив, змінилася. Молодець
  • Богиня
  • Сексуальна жінка
  • Ось це так. Неймовірної краси Ви
  • Занадто гаряче
  • Просто бомба
  • Дуже гарні всі. Шикарна Аліна, чарівна та загадкова, прекрасна і божественна
 

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Аліни Гросу в Італії.

Раніше Аліна Гросу зворушила мережу романтичним фото з чоловіком з Верони.

До речі, Аліна Гросу зачарувала фанів романтичної фотосесією з чоловіком Олександром.

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