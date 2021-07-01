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Аліна Гросу в бікіні засвітила пишні груди і тонку талію

Автор: RBC.UA

Українська співачка Аліна Гросу влаштувала собі невеликий відпочинок біля моря. Артистка загоряє і купається в Одесі і не упустила нагоди влаштувати ефектну фотосесію в купальнику.

Гарячими кадрами виконавиця поділилася в Instagram.

Аліна сексапільно позувала в чорному бікіні, яке підкреслило її пишні груди і тонку талію.

Заодно співачка привітала збірну України з футболу з перемогою над Швецією в 1/8 фіналу "Євро 2020" і виходом до чвертьфіналу.

"Поки у мене один такий пляжний вихідний, хочу написати про те, яке це задоволення було вболівати за нашу команду і тепер вже по-справжньому пишатися. Бажаю нам і далі удачі і професіоналізму, було круто", - поділилася Гросу.

Пізніше вона розмістила ще кілька знімків, на яких відображена в вируючих хвилях і на пісочку в ефектних позах.

"Трішки спеки і засмаженого тіла", - підписала фото Аліна.

Аліна Гросу похвалилася соковитою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники не стали скупитися на компліменти для улюбленої артистки.

  • Фігурка Вогонь
  • Красуня
  • Ух...супер
  • Красуня наша. Гарного відпочинку
  • Чудова
  • Русалочка!!!
  • Бджілка така нічо
  • Дуже красива! Лялечка
  • Русалонька! дуже гарна ти, дуже гарні фото
  • Ти просто богиня, ти чарівна своєю красою

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розкрила невідомі факти своєї біографії і розповіла про конфуз на сцені.

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Аліна Гросуфигура