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Альона Вінницька назвала речі, які дарують щастя

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 12:24
Альона Вінницька назвала речі, які дарують щастя
Альона Вінницька (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Вінницька зазначає: Треба, щоб душа була здорова

Ведуча каналу «Україна» Альона Вінницька знає, як стати щасливим, про що розповіла в прямому ефірі в інстаграм на сторінці програми «Зірковий шлях».

За словами Альони Вінницької, щастя у трьох речах, доступних кожному.

«Я свято вірю в те, що людина складається з трьох складових - це наше тіло, душа і дух. Відповідно, якщо ми зробимо співналаштування між цими трьома речами, то ми будемо досить щасливими. Що потрібно людині, щоб бути щасливими? Здоров'я. Коли ти відчуваєш себе здоровим, ти вже на шляху до щастя. Треба, щоб душа була здорова. Це означає, що вона чиста. Що менше злості, переживань, більше відкритості, дитячості, допитливості, уважності, співпереживання. Це все, що входить в поняття «душа». І, безумовно, це дух, на який все це нанизується. Це наша здатність спілкування або розуміння Вищої сили, що ми не самі. Мова йде не про матеріалістів. Це люди віруючі. Я не маю на увазі релігійність. Мається на увазі, що ви вірите, можете подолати все в цьому житті, тому що ви не самі. Тому що ви прийшли в цей світ, щоб отримати всі ці блага. Для того, щоб бути здоровим, успішним», - поділилася думками про своє бачення щастя Вінницька.

Нагадаємо, раніше Альона Вінницька розповіла, як карантин вплинув на її кар'єру співачки.

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