Олена Шоптенко розсекретила вражаючий танець з Винником для Танців з зірками 2020

Олена Шоптенко та Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Зоряна танцювальна пара показала фрагменттанцювальної репетиції

Олена Шоптенко та Олег Винник у другому прямому ефірі шоу "Танців з зірками 2020" нарвалися на критику суддів і навіть глядачів після ча-ча-ча на головному майданчику країни. Хореограф вступилася за зіркового партнера, а він подякував їй за підтримку. Тепер пара з подвійним завзяттям взялася за репетиції нового номери. Олена показала фото і відео підготовки до третього прямого ефіру.

Пара зображена під час одного з танцювальних етюдів. Олег тримає Оленку на руках, а вона легко довірилася партнеру.

"Цілий тиждень ми з @olegg.vynnyk готувалися до того, щоб поділитися з вами нашим новим танцем", - написала Альона.

Шанувальники пари відразу оцінили ролик, в якому хореограф розсекретила фрагмент репетиції. Грація, легкість і танцювальні па заінтригували глядачів. А найуважніші рассмотели пов'язку на лікті у співачка. "З нетерпінням чекаємо на новий танець! А що у Олега з ліктем, чи пов'язка, чи еластичний бинт?" - поцікавився один з користувачів мережі.

Вау, вже подобається! З нетерпінням чекаємо

Вболіваємо за Вас. Удачі!

Відмінно виглядаєте в парі!

Ви найкращі

Шалено чекаємо! Ви найкращі

О,вже дуже цікаво

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