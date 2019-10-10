ALEKSEEV освоїв "дошку" для зйомок нового кліпу "Камень и Вода" (відео)

Прем'єра нового кліпу ALEKSEEV під назвою "Камень и Вода" об'єднала легендарних творців українського шоу-бізнесу: автором музики пісні виступив Руслан Квінта, над словами працювали Руслан Квінта та Андрій Француз, а режисером відео став Алан Бадоєв!

Цікаво, що фінальні рядки треку "Камень и вода" Руслан Квінта дописував, перебуваючи в романтичій подорожі в Ісландії. Несподіванкою для самого композитора стало те, що трохи згодом, пісня повернулася на свою творчу батьківщіну. Але вже з іншою місією - знайти гідну візуалізацію. Саме в Ісландії, в країні неймовірних пейзажів і чарівної природи, був знятий кліп на новий сингл ALEKSEEV.

ALEKSEEV - Камень и Вода

Дивовижну красу місцевих ландшафтів переніс в кадр іменитий режисер Алан Бадоєв та його команда.

"Все сталося дуже спонтанно! Алан запропонував ідею кліпу і зйомки в Ісландії, і ми погодилися без роздумів. Немає місця на Землі, де можна було б гармонійніше візуалізувати пісню "Камень и вода". Не просто так, саме там вона була народжена Русланом. Такої незайманої природи я ніколи не бачив. Це перевернуло мою свідомість. Ісландці спокійно можуть пити воду з-під крана, вся рослинність привезена з інших країн, оскільки в самій Ісландії нічого не росте, кожне дерево охороняється державою, також ніде ви не знайдете сміття на вулиці. Люди ретельно оберігають свою країну від забруднення. Хочу, щоб кожен, хто подивиться це відео, хоча б на частку відчув те, що пережив я, будучи там. Наша планета неймовірна. Так важливо її любити і цінувати", - поділився емоціями ALEKSEEV.

Спеціально для кліпу ALEKSEEV навчився кататися на скейті, стилістами був розроблений образ артиста для якого використали унікальну тканину. Всю магію зйомок на нову відео-роботу "Камень и вода" артист вже зараз запрошує подивитися на своєму YouTube-каналі і в ефірі музичних телеканалів.

ALEKSEEV в новому кліпі "Камень и Вода" (фото: прес-служба артиста)

Шанувальники артиста вже встигли прокоментувати його нову відеороботу:

"Чесно, я сто раз переконую що коли я слухала пісню, ті ж самі кольори і кадри представляла. Микита, спасибі за це диво!"

"Спасибі автору за пісню, Микиті за душевне виконання, а режисерові за гарний кліп! Вийшла прекрасна спільна робота, яку хочеться слухати і дивитися!"

"Автори пісні + кліп—Гідна,гарна робота!"

"Це настільки потужно, що забирає дар мови!"

"Молодець. Я в кінці кліпу чекала початок світанку.... Але, все одно, красиво"

Скріншот коментарів: youtube/ALEKSEEV

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу шокувала шанувальників заявою - артистка ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню "Луна"! Співачка наголосила, якби не її чоловік Олександр, моголо б статися необоротне.