Олександр Рибак презентував кліп "Позаду", в якому зняв своїх шанувальників

Олександр Рибак (фото: прес-служба)

Під час зйомок співак понад 5 годин провів під крижаним дощем

Переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак презентував новий кліп в двох версіях: англійська – «Give Me Rain», російська - «Позаду». Нагадаємо, артист нещодавно зізнався, що був 11 років залежним від снодійного і антидепресантів, а зараз проходить курс реабілітації і відновлення.

Олександр поділився, що робота над цими піснями допомогла подолати неспокій і біль, які виникали через відмову від сну.

Рибак втілив мрію кількох десятків шанувальників з усього світу. Фани відправляли свої відеоролики, які згодом були використані в монтажі кліпу.

А сам Олександр понад 5 годин провів під крижаним дощем, знімаючи свої емоційні сцени для кліпу.

«Нові музичні кліпи «Give Me Rain» і «Позаду» вже на моєму офіційному YouTube-каналі! Велике спасибі за Ваші дивовижні танцювальні відео! Ми могли використовувати тільки 10%, але я їх всі бачив і дуже Вас люблю! Спасибі Вам за допомогу, хлопці. Нарешті ми змогли зробити цей довгоочікуваний спільний проект. Ви реально найкращі фанати Люблю вас! Я сподіваюся, що Вам сподобається результат так само, як і мені!» – подякував шанувальників Олександр.

Олександр Рибак в кліпі "Позаду" (фото: прес-служба)

Раніше Олександр Рибак показав, як проводить час на карантині в Осло.