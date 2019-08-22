Олександр Прохоров повертається в Танці з зірками в парі з Анною Різатдіновою

Презентація Танці з зірками 2019 яскраво пройшла 21 серпня в Києві. Перший випуск довгоочікуваного нового сезону глядачі побачать вже у цю неділю, 25 серпня.

На вечірці "Dance в саду" зібралися зірки, журналісти, шанувальники легендарного проекту, щоб дізнатися найцікавіші моменти, які чекають на глядачів у новому сезоні, і першими почути імена танцюристів, які складуть пари зоряним учасникам проекту!

Звичайно ж, інтригою і головною подією вечора стало оголошення танцювальних пар нового сезону проекту Танці з зірками 2019! Стало відомо, що у новому сезоні на паркеті знову буде танцювати харизматичний танцюрист, хореограф, призер і лауреат конкурсів спортивно-бального танцю Олександр Прохоров. Він повернеться на головний паркет країни і складе пару відомій українській гімнастці та олімпійській призерці Анні Різатдіновій!

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Нагадаємо, що Олександр має чималий досвід у танцях, адже раніше він брав участь у 6-му сезоні проекту Танці з зірками у парі із зірковим фітнес-тренером Анітою Луценко, а їхню пару журі та глядачі визнали найтехнічнішою! До речі, Аніта Луценко прийшла підтримати свого партнера по танцях та гарного друга Сашу Прохорова на цій вечірці! Артисти із задоволенням позували фотографам разом і говорили про новий сезон танцювального проекту.

Олександр Прохоров і Аніта Луценко (фото: прес-служба хореографа)

"Я безумовно радий повернутися на паркет і знову стати частиною цього чудового проекту! Я цілий рік мріяв знову поринути в цю атмосферу великих приготувань та роботи, котрі дарують глядачам свято та безліч позитивних емоцій! Це велика радість і честь - бути у команді нового сезону. Дарувати емоції глядачам, показуючи їх на паркеті, а натомість отримувати глядацьку любов - це те, чим живе артист і я докладу максимум зусиль для того, щоб ми з Анною Різатдіновою сподобалися глядачам! Ми хочемо дарувати яскраві постановки, свято та гарний настрій нашим глядачам кожної неділі, знову і знову змагаючись за першість на паркеті!" - поділився своїми емоціями від повернення в проект Танці з зірками хореограф і танцюрист Олександр Прохоров

Під час презентації ведучий вечора Юрій Горбунов зазначив, що від пристрасного танго Олександра і Аніти Луценко досі не можуть пройти мурашки у всіх, хто бачив це. Також Горбунов заявив, що глядачів чекає вищий пілотаж від Прохорова на паркеті і що він мріє побачити пару Олександра і Анну у фіналі проекту Танці з зірками!

Олександр Прохоров (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Олександр Прохоров і його зоряна партнерка Анна Різатдінова спілкувалися з журналістами та колегами по паркету, фотографувалися з шанувальниками. Під час танцювального флешмобу від Влада Ями, пара "запалювала" разом з глядачами, які не проти спробувати нові па, які так вправно в проекті виконують учасники.

А після флешмобу, під час виступу Tayanna, Прохоров, разом з іншими танцюристами проекту, у всю танцював і підспівував хітами співачки, зібравши навколо себе велику юрбу глядачів. З Сашею танцювали всі: шанувальники проекту, журналісти, і навіть оператори залишили камери на кілька хвилин, щоб зануритися в атмосферу веселощів з танцюристом!

"Хочу також відзначити, що у проекті «Танці з зірками» є можливість творити - це те, що відрізняє його від багатьох проектів, які транслюються на нашому телебаченні! Так що, дивіться як ми з олімпійською чемпіонкою Анною Різатдіновою творимо магію все цієї неділі, 25 серпня о 21:00! Дивитися можна де завгодно: в Інтернеті, по телевізору, у прямих ефірах соц. мереж! До зустрічі на паркеті" - розповів про старт проекту Танці з зірками 2019 Олександр Прохоров.

Нагадаємо, раніше MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками.