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Олександр Пікалов стане учасником Розсміши коміка: команда з Дніпра спробує виграти гроші на ляльковий театр

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.10.2019 - 12:04
Олександр Пікалов стане учасником Розсміши коміка: команда з Дніпра спробує виграти гроші на ляльковий театр
Розсміши коміка (фото: прес-служба)

Пікалов гостро шуткуватиме з приводу одного з членів журі - Євген Кошовий

Цієї суботи, 19 жовтня на каналі "1+1", о 18:30 проти суддів шоу Розсміши коміка позмагається команда з Дніпра, яка спробує заробити гроші на ляльковий театр "Ін". До складу команди увійшли: актор Студії "Квартал 95" Олександр Пікалов, тріо Валерія Товстолес, Аліна Кошарна і Катерина Воронова, Влад Галицький, дует Володимир Мартинець і Ілля Бартуаль, а також актори "Жіночого Кварталу" Володимир Шумки і Валентин Міхієнко.

Автор і актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов свій виступ вирішив зробити в популярному форматі "прожарка". Він попередив, що буде читати жарти з листа, щоб не дивитися в очі своїм колегам — Юрію Ткачу та Євгену Кошовому.

"Щоб стати ведучим "Ліги Сміху" Євгену Кошовому довелося дуже довго, плідно і завзято нічого не робити", — пожартував Пікалов. Яку суму вдалося виграти акторові, дивіться в ефірі "1+1" 19 жовтня.

Олександр Пікалов стане учасником Розсміши коміка: команда з Дніпра спробує виграти гроші на ляльковий театр

Олександр Пікалов (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, в цьому сезоні в програмі відбулися зміни. Тепер команди гумористів будуть заробляти своїми жартами на добрі справи. Весь виграш вони віддадуть на благодійність, а конкретніше — на вирішення тих чи інших проблем міста або області. Якщо протягом хвилини ніхто з коміків не засміється, хлопці-учасники зможуть забрати гроші, які встигли заробити до цієї хвилині. Таким чином, виграш стає фіксованим.

Игорь Ласточкин

Ігор Ласточкін

Рассмеши комика

В ефірі "Сніданку з 1+1" Юрій Ткач розповів, що керівники соціальних проектів повинні будуть звітувати, як були використані зароблені кошти. Актор Студії "Квартал 95" Степан Казанін особисто контролюватиме реалізацію тих чи інших соціальних проектів. До речі, перед вибором доброї справи для шоу Казанін відвідав героїв, щоб вибрати найважливіші проекти в кожному місті.

Дивіться новий випуск програми Розсміши коміка 19 жовтня, о 18:30 в ефірі телеканалу "1+1".

Нагадаємо, Катерина Кухар і Потап вразили зворушливим дуетом на Танцях з зірками 2019.

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