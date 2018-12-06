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Актриса "Дизель-шоу" несподівано змінила імідж

Lite » Зірки 06.12.2018 - 08:45
Актриса "Дизель-шоу" несподівано змінила імідж
Фото: Дизель-шоу (dizelstudio.com)

Артистка зізналася, що її новий колір волосся налякав PR-менеджера

Актриса "Дизель-шоу" Вікторія Булітко вирішила кардинально змінити імідж і тому змінила колір волосся. Про це повідомляється на сторінці "Дизель шоу" в соціальній мережі Facebook.

Оновлена Вікторія Булітко з'явиться в найближчий передачі "Дизель ранок". Вона зізналася, що любить мінятися і за роки своєї кар'єри змінювала відтінки волосся не один раз. А ось блондинкою вона раніше не була.

Актриса &quot;Дизель-шоу&quot; несподівано змінила імідж

Фото: Вікторія Булітко до зміни іміджу (facebook.com/bulitko)

"Зміна кольору волосся –це зміна настрою, бажання чогось нового, як ніби починаєш з нуля! Я люблю змінюватися! Так і зараз, перед новими концертами, є можливість придивитися до себе, подумати, якою хочеться бути", - прокоментувала зміну іміджу Булітко і повідомила, що новий колір волосся налякав PR-менеджера.

Актриса &quot;Дизель-шоу&quot; несподівано змінила імідж

Вікторія Булітко з новим кольором волосся. Скріншот фото (facebook.com/dizelshow)

"Взагалі, в яскраво-рудий хотіла! Але PR-директор чомусь злякалася. Порадилися з майстром, він запропонував спробувати... блонд, адже блондинкою в житті я ще НІКОЛИ не була!", - зазначила актриса, яку називають українською Едіт Піаф і додала, що не буде фарбувати волосся в екзотичні кольори.

Актриса &quot;Дизель-шоу&quot; несподівано змінила імідж

Вікторія Булітко з новим кольором волосся. Скріншот фото (facebook.com/dizelshow)

"Точно не буду синьою, зеленою або фіолетовою. Хоча хто його знає, точніше, мене знає!", - сказала Вікторія Булітко.

Актриса &quot;Дизель-шоу&quot; несподівано змінила імідж

Скріншот поста (facebook.com/dizelshow)

До речі, раніше ми писали про те, що актриса з "Дизель Шоу" звернулася до коханого.

А також розповідали про те, що ICTV покаже ексклюзивний спецпроект про Марини Поплавської.

Відео: РБК-Україна

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