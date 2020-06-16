Активний ранок: спортивна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

З самого ранку співачка вирушила на велосипедну прогулянку
Настя Каменських багато працює над підтриманням гарної форми і стрункої фігури - зірка правильно харчується і регулярно займається спортом, до чого долучила і чоловіка Потапа. Співачка із задоволенням ділиться порадами в мережі і навіть влаштовує для шанувальників онлайн тренування. Одним з її секретів стрункості і бадьорості на весь день є ранній підйом і активний ранок - пробіжка або тренування.
Ще один прекрасний варіант - прогулянка на велосипеді! Саме його артистка вибрала і показала свій спортивний ранок в Instagram. На фото задоволена Настя відображена на велосипеді посеред пустельної дороги, при цьому одну руку вона підняла вгору.
Артистка вибрала для вилазки короткі чорні шорти, білу футболку з принтом і кросівки, захоплюючи стрункими ніжками. Волосся вона зібрала в пучок і не стала наносити макіяж.
Настя Каменських початку ранок з прогулянки на велосипеді (фото: instagram.com/kamenskux)
"Активний ранок - мій улюблений ранок. А як розпочався день у вас? хто в скільки прокинувся?" - написала Каменських.
Фолловери почали розповідати про свій початок дня і захоплюватися красою і фігурою Насті.
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Раніше Настя Каменських в романтичному вбранні похвалилася осикою талією.
Автор: Lite