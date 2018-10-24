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Агресивно сексуальні: Макс Барських влаштував для своєї команди ретро-фотосесію

Lite » Зірки 24.10.2018 - 07:15
Настя Панченко, Синтія Эсибоу, Даша Кравцова. Фото: Прес-служба
Настя Панченко, Синтія Эсибоу, Даша Кравцова. Фото: Прес-служба

Знаменитий український співак поділився з кадрами нового кліпу

Знаменитий український співак Макс Барських опублікував на свою сторінку в Instagram фотосесію в стилі 80-х, на якій позують героїні його нового кліпу на пісню "Берега".

Стиліст Соня Солтес, художник-постановник Олена Гаджилова, моделі Олімпії Вайтмусташ, Ліза Коцюба, Настя Панченко, Синтія Эсибоу, Даша Кравцова, Світу Марчук та Ілона Яровенко постали в образах дівчат з минулого.

Агресивно сексуальні: Макс Барських влаштував для своєї команди ретро-фотосесіюОлімпія Вайтмусташ. Фото: Прес-служба

Агресивно сексуальні: Макс Барських влаштував для своєї команди ретро-фотосесіюСвіту Марчук. Фото: Прес-служба

Агресивно сексуальні: Макс Барських влаштував для своєї команди ретро-фотосесіюІлона Яровенко. Фото: Прес-служба

Агресивно сексуальні: Макс Барських влаштував для своєї команди ретро-фотосесіюЛіза Коцюба. Фото: Прес-служба

Всі вони агресивно сексуальні, надмірно романтичні і відверто провокаційні.

Агресивно сексуальні: Макс Барських влаштував для своєї команди ретро-фотосесіюАлена Гаджилова. Фото: Прес-служба

Завдяки новим матеріалом Барських винаходить машину часу і переносить свого слухача в 80-е, естетика і стиль яких лягла в музичне полотно майбутньої платівки.

Зазначимо, що трек "Берега" став лидсинглом п'ятого студійного альбому Макса Барських під назвою "Сім", який вийде в рамках рекордного контракту з Sony Music.

Реліз платівки заплановано на 2019 рік, але першими його зможуть почути глядачі на шоу-предпрослушивании 29 листопада в київському МВЦ.

Нагадаємо, раніше Макс Барських про незвичайну зв'язку з David Guetta.

Цікаво, що один з хітів Макса Барських став офіційним саундтреком до української комедії.

Також український виконавець недавно викликав бурю емоцій, розповівши про перший поцілунок.

ONUKA вперше побувала на сортувальній станції

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