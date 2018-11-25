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"Агенти 007": Лобода здивувала фото в компанії чотирьох чоловіків

Lite » Зірки 25.11.2018 - 22:41
"Агенти 007": Лобода здивувала фото в компанії чотирьох чоловіків
LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода запостила в мережу новий стильний знімок

Знаменита українська співачка Світлана Лобода, яку публічно принизили в Росії, запостила в мережу фото, яке викликало ажіотаж серед її фанів. Артистка у своєму Instagram-акаунті опублікувала інтригуюче чорно-біле фото.

&quot;Агенти 007&quot;: Лобода здивувала фото в компанії чотирьох чоловіків

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

В кадрі поп-діва позує в стильному чорному обтягуючому плаття з широким ременем на тлі чотирьох чоловіків. Образ зірка доповнила незвичайними масивними сережками у вигляді риб'ячих кістяків. Волосся Лободи акуратно покладені в класичну зачіску.

До фото доданий лаконічний підпис "Guten Morgen".

Фолловери не залишили без уваги новий пост зірки і відразу ж написали безліч коментарів. Однак, примітно те, що увага фанів найбільше привернув не незвичайний стиль фото і навіть не цікавий наряд Лободи, а четвірка чоловіків, на яких були надіті штани і сорочки в тон сукні співачки.

"Агенти 007", "Стильні такі", "Лобадовцы", - написали пiдписники.

Варто відзначити, що краса Світлани та її одяг, а особливо стильні сережки теж не залишилися непоміченими серед її шанувальників.

&quot;Агенти 007&quot;: Лобода здивувала фото в компанії чотирьох чоловіків

&quot;Агенти 007&quot;: Лобода здивувала фото в компанії чотирьох чоловіків

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше ми писали про те, що Світлану Лободу і Тілля Ліндеманна давно підозрюють у відносинах, і також висловлюються припущення, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як той зробив художник незвичайний подарунок.

Нагадаємо, не так давно німецька рокер Тілль Ліндеманн рассказал, що думає про сімейне життя.

Відео: РБК-Україна

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